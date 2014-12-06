به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رشیدیان ظهر شنبه در دهمین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه خراسان رضوی که در محل استانداری برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به اهمیت مسئله زیارت و تشرف چندین هزار زائر پیاده برای شرکت در مراسم عزاداری دهه آخر صفر در مشهد مقدس، تمامی دستگاه‌های اجرایی امکانات خود را برای خدمت‌رسانی بهتر به زائران انجام دهند.

وی افزود: خراسان رضوی باید زمینه مناسبی را جهت مشارکت های مردمی به منظور خدمت رسانی مطلوب تر به زائرین را فراهم نمایند و همچنین لازم است توجه ویژه ای به راه‌های منتهی به مشهد شود و ایستگاه های بین راهی برای رفاه حال زائرین باید تجهیز شوند.

رشیدیان در ارتباط با نقش مهم مدارس برای خدمت‌رسانی به زائران، عنوان کرد: مدارس خراسان رضوی علاوه بر خدمت‌رسانی به زائران در دهه آخر صفر در ایام تابستان و نوروز نیز خدمات ویژه ای به زائران ارائه می دهند که با توجه به نقش مهم مدارس باید اعتبار یک میلیاردتومانی به آموزش و پرورش اختصاص داده شود.

وی در این جلسه با تأکید بر اهمیت سند آمایش سرزمین نیز، ابراز کرد: این سند از اسناد مهم بالادستی است که نقشه استان را از نظر جغرافیایی و سازمانی مورد توجه قرار می دهد و در این راستا مسئولان دستگاه های اجرایی موظف به پیگیری این سند در دستگاه خود هستند.

استاندار خراسان رضوی در ارتباط با انتقادات برخی دستگاه ها نسبت به اطلاعات طرح آمایش سرزمین، عنوان کرد: در صورتیکه هر کدام از مدیران دستگاه های اجرایی نظر و پیشنهادی در راستای اصلاح و تکمیل این سند داشته باشند، می توانند در جلسه‌ شورای برنامه ریزی و توسعه خراسان رضوی که دو هفته دیگر برگزار می‌شود نظرات خود را اعلام کنند.

رشیدیان در ارتباط با اهمیت این سند گفت: سند آمایش سرزمین باید مورد توجه تمامی مسئولان دستگاه‌های اجرایی قرار بگیرد که علاوه بر پیگیری وظایف هر دستگاه اعتبارات لازم در بودجه سال ۹۴ مشخص شود.