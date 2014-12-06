مجرمان نادم در سیستان و بلوچستان امان نامه دریافت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابراهیم حمیدی روز شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: افراد خطاکار و مجرمانی که از جرائم گذشته خود اظهار ندامت و پشیمانی کنند و خود را قبل از دستگیری به مراجع قضایی معرفی کنند در صورت عدم داشتن شاکی خصوصی می توانند امان‌نامه دریافت کنند.

وی افزود: اعطای امان‌نامه به مجرمان و متخلفان متواری و تحت تعقیب قانون یکی از ابزارهای است که برای تامین امنیت پایدار سیستان و بلوچستان از آن استفاده می‌شود.

وی ادامه داد: اعطای امان‌نامه برای افرادی در نظر گرفته شده که بنا به هر دلیلی از جمله شرارت، آدم‌ربایی، حمل سلاح، جابجایی مواد مخدر و یا جرایم دیگر تحت تعقیب قانون و متواری هستند.

وی با اشاره به اینکه با اجرای این طرح در استان هر ماه چندین نفر از مجرمان با حراز شرایط لازم امان‌نامه دریافت کرده و به کانون خانواده خود بازگشته اند اظهار داشت: از لحظه امضای امان‌نامه فرد نادم از تعقیب قانونی خارج شده و می‌تواند به کانون خانواده خود بازگشته و به زندگی عادی خود ادامه دهد.

حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی افزود: امان‌نامه به افرادی اعطا می‌شود که فاقد شاکی خصوصی بوده و چنانچه پای شاکی خصوصی در میان باشد باید فرد مجرم رضایت شاکی خصوصی را جلب و سپس برای دریافت امان‌نامه اقدام کند.

وی با بیان اینکه روند اعطای امان‌نامه به مجرمان نادم و پشیمان همچنان ادامه دارد اظهار داشت: ابتدا تقاضای مجرمان نادم و متواری در کمیسیون اعطای امان‌نامه در استان به دبیری اداره‌ کل اطلاعات مطرح و پس از تصویب برای امضا به دادگستری ارجاع داده شود.

وی از دریافت امان نامه به عنوان یک فرصت برای بازگشت مجرمان فراری به جامعه سالم یاد کرد و افزود: تا کنون هر ماه چندین نفر از مجرمان که شرایط لازم را دارا بوده اند از این فرصت بهره برده و با دریافت امان‌نامه به کانون خانواده و زندگی عادی بازگشتند.

وی تاکید کرد: به طور حتم متواری بودن مجرمان زمینه ارتکاب جرائم‌ مهم‌تر را برای آن‌ها به وجود می‌آورد و آنها را مورد سوءاستفاده گروهک‌ها و باندهای مواد مخدر قرار ‌می دهد و لذا از آنجا که دیر یا زود درچنگال قانون گرفتار می شوند لذا ابراز ندامت و پشیمانی آنها در آن زمان سودی در بر نخواهد داشت.

حجت الاسلام حمیدی با تاکید بر اینکه آغوش نظام اسلامی برای مجرمان نادم و متواری باز است از مجرمان نادم خواست تا هر چه سریع‌تر قبل از اینکه پرونده‎ آنها سنگین‌تر شود خود را تسلیم قانون کرده و مورد رافت اسلامی قرار گیرند.