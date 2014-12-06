به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای اینفوگرافی "تکفیر در خدمت استکبار" را منتشر کرد.

حضرت آیت الله خامنه ای در دیدار شرکت‌کنندگان در «کنگره‌ى جهانى‌ جریانهاى افراطى و تکفیرى از دیدگاه علماى اسلام» با اشاره به نقش استکبار در در حمایت و پشتیبانی از گروههای تکفیری، تاکید کردند: یک نکته‌ى غیرقابل‌انکارى وجود دارد، و آن این است که جریان تکفیر و حکومتهایى که پشتیبان و حامى آن هستند، کاملاً در جهت نیات استکبار و صهیونیسم دارند حرکت میکنند؛ کار آنها در جهت هدفهاى آمریکا و دولتهاى استعمارى اروپا و رژیم اشغالگر صهیونیستى است؛ شواهدى این معنا را قطعى میکند.

ویران کردن زیر ساخت های ارزشمند اسلامی، پرتاب مهمات توسط هواپیمای ترابری آمریکا برای داعش، منحرف کردن حرکن بیداری اسلامی به جنگ بین مسلمانان، تنها گذاشتن غزه و محور مقاومت، منحــرف کــردن شــور و حماســه جوانــان مســلمان دنیا، مخدوش کردن چهره اسلام در دنیا به نام اسلام، سازش پشتیبانان تکفیری ها با رژیم صهیونیسـتى و جنـگ با مسـلمانان، 7 شاهدی ایست که برای فعالیت جریان تکفیری در راستای اهداف دشمنان اسلام از نظر رهبر انقلاب اشاره شده است.