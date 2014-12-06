تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت در تجاری سازی محصولات علمی موثر است

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم خزاعیان، ظهر شنبه در مراسم افتتاحیه هفته پژوهش در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی استان اظهار کرد: اگر بخواهیم که اقتصادی مقاومتی و دانش بنیان را در کشور پایه ریزی کنیم به همراهی دولت، مردم و دانشگاه ها با عزمی ملی و مدیریتی جهادی نیازمندیم.

وی افزود: بنابراین اهداف و برنامه های هفته پژوهش خصوصا نمایشگاه دسنتاوردهای پژوهش و فناوری نگاه ویژه ای به تبیین عناصر تشکیل دهنده جلب مشارکت مردم ، دولت و دانشگاه ها خواهد داشت.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه بیان کرد: وجه تمایز نمایشگاه های دستاوردهای پزوهش و فناوری سال جاری تاکید بر فن بازار، فعالیت های دانش بنیان و تجاری سازی یافته های علمی خواهد بود و بخش فن بازار نمایشگاه با بیش از 80 طرح با قابلیت تجاری سازی از سوی اساتید دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی آغاز به کار خواهد کرد.

وی از جمله برنامه های هفته پژوهش را شناسایی و معرفی پژوهشگران برتر، نهادینه کردن پژوهش در سطح جامعه، برقراری ارتباط مراکز صنعتی و تولیدی با مراکز تحقیقاتی و امکان تجاری سازی یافته های پژوهشی و فناوری عنوان کرد.

خزاعیان از برپایی 80 غرفه در برنامه های هفته پژوهش امسال خبر داد و گفت: امسال حضور انجمن های علمی در نمایشگاه پزوهش پررنگ تر بود و در روزآخر از غرفه های برتر و پزوهشگران برتر استان تجلیل می شود.