مراسم اربعین حسینی در همدان یکپارچه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی دشتکی پیش از ظهر شنبه در جلسه ستاد ساماندهی شئونات فرهنگی در مناسبت های مذهبی ویژه اربعین افزود: وظیفه این ستاد نظارت و رصد برنامه های فرهنگی دینی است.

وی در ادامه با تاکید براینکه نفوذ عمیق و گسترده نظام جمهوری اسلامی ایران به برکت عاشورا و درس هایی همچون آزادگی، حق طلبی، ولایت، ظلم ستیزی و غیره است، اظهار داشت: روز به روز باید از درس ها و عبرت های عاشورا بیشتر بهره گرفت.

حجت الاسلام دشتکی با تاکید براینکه مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه فرهنگ دینی و در خصوص ستاد ساماندهی شئونات فرهنگی در مناسبت های مذهبی تنها به وظیفه نظارت و رصد اشاره دارد، عنوان کرد: این وظیفه تنها سیاست گذاری در حوزه فرهنگ دینی است که این ستاد در بحث برنامه ریزی و اجرایی وارد شده است.

وی از جمله برنامه های اجرایی در ستاد ساماندهی شئونات فرهنگی در مناسبت های مذهبی در ماه محرم را اعزام مبلغ به مناطق مختلف شهری و روستایی، استفاده از هنر و ابزارهای هنری ازجمله نمایشگاه فرهنگ عاشورایی به همراه نمایش ردای سرخ خورشید، رصد فعالیت های هیئات مذهبی و مبلغین در این ماه با حضور ۶۰ نفر در قالب چهار گروه در مرکز استان و مشخص کردن چهارچوب و اولویت های تبلیغی عنوان کرد.

مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان همدان با بیان اینکه شورای هیئات مذهبی، کانون مداحان، مبلغین، هیئت امنای مساجد و فعالان فرهنگی بازوان اجرایی ستاد ساماندهی شئونات فرهنگی در مناسبت های مذهبی هستند، افزود: این گروه ها سرمایه های عظیم فرهنگی و دینی هستند که باید از ظرفیت و توانمندی های بالای مردمی نیز استفاده کنند.

حجت الاسلام دشتکی اظهار داشت: در اربعین امام حسین (ع) علاوه بر برنامه های سنتی هیئات مذهبی، اجتماع بزرگی در همه شهرستان ها و به خصوص در مرکز استان برگزار خواهد شد.

وی در ادامه به تشکیل خیران قران و عترت در مرکز استان و شهرستان ها اشاره و عنوان کرد: اساسنامه این مجمع به مسئولیت دارالقران الکریم همدان تهیه خواهد شد.

حجت الاسلام دشتکی همچنین به نهم دی ماه اشاره کرد و با تاکید براینکه ۹ دی جلوه ای از عاشورا و ولایت مداری مردم ایران است، یادآور شد: ریشه ۹ دی به انتخابات سال ۸۸ برمی گردد که بحث انتخابات نبود بلکه مبارزه حق علیه باطل بود.

وی با تاکید براینکه یکی از روزهای اوج مقابله حق علیه باطل ۹ دی سال ۸۸ بود، گفت: در یک طرف نظام مقدس جمهوری اسلامی و درمقابل جبهه باطل و همه استکبار با همه توان و امکانات قرارداشت و دشمنان تلاش کردند که چراغ فروزان جبهه حق را کم فروغ کنند.

مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان همدان با بیان اینکه در ۹ دی سال ۸۸ تلاش دشمنان بی نتیجه ماند و حمایت و پشتیبانی از نظام جمهوری اسلامی ایران بیش از پیش جبهه حق نظام را تثبیت کرد، افزود: در این روز مردم به صورت خود جوش برای دفاع از نظام جمهوری اسلامی ایران اعلام آمادگی و از مدیریت دینی و ولایت و نظام حمایت کردند.

حجت الاسلام دشتکی با تاکید براینکه دراین روز مردم اعلام کردند که نظام جمهوری اسلامی ایران را با هیچ چیزی معاوضه نمی کنند، یادآورشد: این همان درسی است که ملت همیشه در صحنه ایران از عاشورا گرفته اند.

وی درادامه با بیان اینکه ۹ دی از یوم الله هایی است که نباید فراموش شود، عنوان کرد: خود مردم می دانند که چگونه این روز را بزرگ بدارند لذا دراین زمینه ما فقط وظیفه تبلیغ واطلاع رسانی به کمک هیئات مذهبی را داریم.

معاون فرهنگی سازمان تبلیغات استان همدان نیز در این جلسه با بیان اینکه برگزاری عزاداری اربعین متعلق به همه دستگاههای اجرایی استان است، گفت: دراین زمینه وظایف دستگاه ها مشخص شده و به صورت مکتوب ارسال خواهد شد.

حجت الاسلام علی مراد کیانی هماهنگی با اصناف و بانک ها به منظورسیاه پوش کردن میدان امام، هماهنگی با صداو سیما به منظور اطلاع رسانی و پوشش و مستندسازی عزاداری روز اربعین، هماهنگی با شهرداری به منظور نصب بنر اطلاع رسانی در سطح شهر، استقرار واحد آتش نشانی و یک دستگاه آمبولانس در میدان امام و ارسال پیامک تبلیغاتی برای شهروندان را از جمله برنامه ریزی های انجام شده برای برگزاری عزاداری در روز اربعین عنوان کرد.

وی هماهنگی با نیروی انتظامی به منظو برقراری نظم ترافیکی و امنیت، آماده سازی فضا به منظوراقامه نماز ظهر اربعین و غیره را از دیگر برنامه ریزی های انجام شده این روز بیان کرد.