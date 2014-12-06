استقرار پزشکان داوطلب در حرم حضرت عباس(ع)

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر ولید دنده بر با اشاره به اینکه امسال برای نخستین بار اعزام پزشکان و پرستاران داوطلب به عتبات عالیات از سوی بیمارستان خیریه حضرت صدیقه زهرا(س) انجام شد، افزود: به مدت 10 روز کادر پزشکی اعزامی به عتبات عالیات در کشور عراق مستقر خواهند بود.

وی با بیان اینکه برای اعزام این تیم پزشکی از مدت ها قبل هماهنگی های لازم صورت گرفته بود تصریح کرد: کادر پزشکی متشکل از متخصص قلب ، متخصص زنان ، متخصص بیهوشی ، متخصص طب اورژانس، پزشک عمومی، سوپروایزر، پرستار و ماما است و اکثر پزشکان و پرستاران به زبان عربی مسلط هستند.

دنده بر یادآور شد: این تیم پزشکی 14 نفره به صورت کاملا عملیاتی در قالب دو گروه، در داخل حرم حضرت ابوالفضل العباس (ع) و مهمانسرای آن حضرت مستقر می شوند و خدمات درمانی لازم را به زائران حرمین مطهر حضرت سیدالشهدا (ع) و حضرت ابوالفضل العباس (ع) ارائه خواهند داد.

معاون اسبق مرکز پزشکی حج و زیارت با تاکید بر اینکه ارائه خدمات درمانی به تمامی زائران به صورت رایگان صورت می گیرد ، خاطرنشان کرد: زائران بایستی نکات مهم بهداشتی را مد نظر داشته باشند و در همه حال این نکات را به صورت جدی اجرا کنند تا در برابر بیماریهای ویروسی و میکروبی ایمن باشند.

دنده بر از زائران خواست تا قبل از عزیمت به عتبات عالیات واکسن آنفلوانزا را تزریق کنند تا در برابر این بیماری نیز ایمن شوند.