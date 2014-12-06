امنیت آسمان ایران ناشی از رشادت های دلاوران هوانیروز است

به گزارش خبرنگار مهر، یادواره شهید سرلشکر خلبان احمد کشوری پیش از ظهر امروز در پایگاه هوانیروز استان کرمانشاه با حضور مسئولین لشکری و کشوری و نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه برگزار شد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه در این یادواره اظهار داشت: هوانیروز با اهدای بیش از ۸۰ شهید در استان کرمانشاه در ایام دفاع مقدس، مرزهای هوایی و اقتدار نظام اسلامی را بیمه کرده اند.

آیت الله شیخ مصطفی علما اظهار داشت: همین قدر و صلابت شهدا و رزمندگان ما در مسیر انقلاب اسلامی بود که امروز پرچم ایران عزیز بر قله های اقتدار قرار دارد.

وی ادامه داد: ایران اسلامی امروز تمام قدرت های استکباری عالم را متوقف کرده است و سر استقلال و آزادی و آرمان های انقلاب با هیچ قدرتی معامله نخواهد کرد. این شیوه و منش را شما در مسیر مذاکرات هسته ای در مواضع جمهوری اسلامی دیدید.

علما خاطرنشان کرد: این روحیه ضد استکباری که ایران در دنیا دمیده است را امروز در بسیاری از ملتهای آزادی خواه جهان می بینید که به هیچ وجه در برابر حکام دستنشانده و البته در برابر تروریست های تکفیری سر تعظیم فرود نمی آورند.

امام جمعه کرمانشاه همچنین با راهپیمایی عظیم اربعین حسینی اشاره کرد و گفت: این لشکر عظیم مانور قدرت سپاه امام حسین(ع) و تبلور شعار هیهات من الذله کربلاییان پس از هزار سال است که روز به روز با وسعت بیشتری دیده می شود.

وی در پایان با تجلیل از مقام شامخ شهید کشوری اظهار داشت: این شهید والا مقام با رشادتهای خود حماسه های ماندگاری را در غرب کشور آفریده است که از برگزرای این یادواره در سالروز شهادت این شهید بزرگوار تقدیر می کنم.