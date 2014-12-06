تغییر مالکیت 1465 میلیارد ریال سهم در بورس

به گزارش خبرگزاری مهر، بیش از 605 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش یکهزار و 465 میلیارد ریال، امروز در بورس تهران فروخته شد

در معاملات امروز شنبه بورس اوراق بهادار تهران مالکیت 1465 میلیارد ریال سهم تغییر یافت. در پایان معاملات امروز، بیشترین حجم معاملات متعلق به پارس خودرو، معامله بلوکی سرمایه گذاری سایپا و پست بانک بود.

در معاملات روز جاری گروه مالی با معامله بیش از 167 میلیون سهم به ارزش 247 میلیارد ریال بیشترین حجم و ارزش معاملات را ثبت کرد و توانست در صدر برترین گروه های صنعت قرار بگیرد. همچنین خودرو و بانک ها نیز در رده های دوم و سوم نشستند.

شاخص کل در عدد 71 هزار و 712 واحد به کار خود پایان داد. این در حالی بود که نمادهای فولاد مبارکه، بانک پاسارگاد، ایران خودرو و سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی با بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص، مانع افت بیشتر این متغیر شدند.