گروگان آمریکایی در یمن طی عملیات آزادسازی کشته شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه اسکای نیوز به نقل از یک منبع امنیتی یمنی اعلام کرد که "لوک سامرز" خبرنگار آمریکایی در جریان عملیات آزادسازی کشته شده است.

این در حالی است که برخی از منابع آمریکایی و یمنی از زخمی شدن وی در جریان عملیات آزادسازی خبر داده بودند.

رویترز نیز به نقل از یک منبع یمنی این خبر را تایید کرد.

شایان ذکر است سامرز بیش از یک سال پیش توسط القاعده در یمن ربوده شده بود، القاعده روز پنجشنبه با انتشار یک نوار ویدئویی تهدید کرده بود که طی سه روز آتی وی را اعدام خواهد کرد.

این در حالی است که وزارت دفاع یمن ساعاتی پیش با انتشار بیانیه ای از آزادی این گروگان آمریکایی خبر داده بود.