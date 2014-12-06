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۱۵ آذر ۱۳۹۳، ۱۵:۴۹

تخفیف «مرگ فروشنده» به دانشجویان/ پری صابری مهمان نمایش شد

تخفیف «مرگ فروشنده» به دانشجویان/ پری صابری مهمان نمایش شد

نمایش «مرگ فروشنده» به نویسندگی آرتور میلر و کارگردانی نادر برهانی مرند شب گذشته 14 آذر ماه با استقبال مخاطبان و حضور جمعی از هنرمندان سینما و تئاتر روی صحنه رفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «مرگ فروشنده» به نویسندگی آرتور میلر و کارگردانی نادر برهانی مرند شب گذشته 14 آذر ماه با حضور جمعی از هنرمندان سینما و تئاتر روی صحنه رفت.

در این اجرا کارگردان «مرگ فروشنده» نادر برهانی مرند که چندی پیش تحت عمل جراحی قرار گرفته بود نیز حضور داشت و در پایان نمایش با آمدن روی صحنه مورد تشویق حضار قرار گرفت.

برهانی مرند ضمن این‌که از استقبال مخاطبان درباره نمایش ابراز خوشحالی کرد در مورد بیماری‌اش گفت: در وضعیت خوبی به سر می‌برم و امیدوارم به زودی بتوانم در اجراها حضور داشته باشم. از همه مردم نیز برای حمایتشان تشکر می‌کنم.

نمایش «مرگ فروشنده» در 16 آذر ماه روز دانشجو با تخفیف ویژه 50 در صدی به فروش می‌رسد.

بهاره کیان افشار، لاله اسکندری، کوروش سلیمانی و پری صابری از جمله هنرمندانی بودند که شب گذشته به تماشای این نمایش نشستند.

نمایش «مرگ فروشنده» با بازی حمیدرضا آذرنگ، نسیم ادبی، داریوش موفق، رحیم نوروزی، حمیدرضا نعیمی، محمدرضا رحیمی و ... هر روز در سالن اصلی تئاتر شهر در ساعت 19:30 اجرا می‌شود

کد مطلب 2436972
آروین موذن زاده

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    نظرات

    • مهمان ۱۵:۵۴ - ۱۳۹۳/۰۹/۱۶
      0 1
      پاسخ
      همیشه سالم باشی، سالم سالم...

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