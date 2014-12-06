به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شیران، امروز در شصت و پنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان انجام بررسی‌های لازم در خصوص اجرای پروژه‌های شهرداری را ضروری دانست و اظهار داشت: لازم است که پروژه‌های مختلف شهرداری قبل از اجرا در کمیسیون‌های مختلف شورای شهر بررسی و حلاجی شود.

وی با اشاره به عدم مکان یابی مناسب برخی پروژه‌های شهرداری اصفهان اظهار داشت: در این راستا ضروری است که شهرداری به ویژه در مباحث حمل و نقل و ترافیک نسبت به راه‌اندازی پروژه‌های مختلف با کمیسیون مربوطه در شورای شهر هماهنگی لازم را داشته باشد.

رئیس کمیسیون حمل و نقل، محیط زیست و فناوری اطلاعات شورای اسلامی شهر اصفهان در ادامه با اشاره به عدم جانمایی مناسب برخی از دوربین‌های کنترل ترافیک شهر اصفهان بیان داشت: همچنین نوع دوربین خریداری شده برای کنترل ترافیک باید با آخرین استانداردهای تعریف شده نیز همخوانی داشته باشد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر دوربین‌های کنترل ترافیک شهرداری اصفهان برد کافی را ندارد، ادامه داد: در این راستا باید دوربین‌هایی خریداری شود که برد کافی را داشته و ظرفیت ۲۴ ساعته پایش خیابان‌ها را داشته باشد.

شیران افزود: نصب دوربین‌های مناسب برای کنترل ترافیک شهر اصفهان می‌تواند تاثیر به سزایی در کاهش تخلفات و ساماندهی ترافیک شهر داشته باشد.

رسول جهانگیری، عضو شورای اسلامی شهر اصفهان نیز در ادامه با انتقاد از عدم اطلاع رسانی کافی از سوی شهرداری در خصوص مصوبات شورای شهر به شهرداری‌های مناطق و شهروندان نیز گفت: برای مثال ساخت هتل به صورت رایگان می‌تواند تاثیر به سزایی در سرازیر شدن سرمایه‌ها به سمت اصفهان داشته باشد.

وی در ادامه در خصوص تامین امنیت اصناف در سطح شهر اصفهان اظهار داشت: در این راستا از بسیاری از اصناف خواسته شده است تا نسبت به نصب دوربین در داخل و بعضا محیط بیرونی واحدهای تجاری خود اقدام کنند.