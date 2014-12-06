استان گلستان رتبه اول تولید سویا و کلزا را در کشور دارد

سهراب سهرابی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب، گفت: برنامه ریزی برای تولید و تدارک بذور اصلاح شده، بازدید کارشناسان ناظر مزرعه و کارشناسان مستقر در جهاد کشاورزی از مزارع با هدف بهبود تولید، نظارت بر صنایع وابسته کارخانجات پنبه پاک کنی و روغن کشی ها، تدارک اعتبارات و تسهیلات مورد نیاز بهره برداران برای سرمایه های در گردش و خرید ماشین آلات و ادوات کشاورزی قسمت مهمی از کار ما را تشکیل می دهد.

وی در ادامه گفت: سطح کشت خانواده دانه های روغنی در استان گلستان بیش از 50 درصد سطح کشت در ایران را تشکیل می دهد.

وی در خصوص سویا گفت: ما در تولید سویا در کشور رتبه اول را دارا هستیم، بیش از 65 درصد تولید سویا در کشور متعلق به استان گلستان است.

سهرابی در ادامه گفت: در استان گلستان بین 50 تا 60 هزار هکتار سطح کشت سویا است که بین 100 الی 140 هزار تن سالانه تولید سویا داریم.

وی در مورد کلزا گفت: ما در تولید کلزا هم در کشور رتبه اول را دارا هستیم، بیش از 40 درصد تولید کلزا در کشور متعلق به استان گلستان است.

وی در ادامه گفت: سطح کشت کلزا بین 30 الی 70 هزار هکتار و تولی سالیانه آن بین 45 الی 140 هزار تن است.

سهرابی در خصوص آفتابگردان گفت: زراعت آفتابگردان بین 5 تا 15 هزار هکتار متغییر است و سالانه حدود 7 الی 20 هزار تن تولید آفتابگردان داریم که رتبه سوم را در این زمینه به خود اختصاص دادیم.

وی خاطرنشان کرد: 40 درصد از هزینه تولید پنبه در بخش برداشت صرف می شود، در طرح خود اتکایی پنبه 50 الی 70 درصد مبلغ خرید کمباین را دولت و مابقی را کشاورزان پرداخت می کنند.

وی در مورد زراعت پنبه گفت: پنبه محصولی خارج از خانواده دانه های روغنی و متعلق به خانواده لیفی است، زراعت پنبه بین 12 تا 13 هزار هکتار و بطور متوسط 30 هزار تن تولید پنبه استان است.

رییس اداره پنبه و دانه های روغنی جهاد کشاورزی گلستان افزود: حدود 40 سال گذشته سطح کاشت پنبه در استان 140 هزار هکتار بوده است که بدلایلی چون نبود مشوق های مالی، هزینه های بالای تولید و برداشت، قیمت خرید تضمینی پایین و ورود محصولات رقیب مثل سویا، برنج و ذرت کشت پنبه در استان با رکود مواجه شده است.

وی با بیان این مطلب که 40 درصد از هزینه تولید پنبه در بخش برداشت صرف می شود، گفت: در رابطه با برداشت مکانیزه زراعت پنبه سرمایه گذاری و اقدامات کافی انجام نشده است البته در طرح خود اتکایی پنبه 50 الی 70 درصد مبلغ خرید کمباین را دولت و مابقی را کشاورزان پرداخت می کنند.

وی در ادامه گفت: در سال 1374 قیمت هر کیلو گرم گندم 330 ريال و هر کیلو گرم پنبه 1600 ريال بوده و امسال قیمت هر کیلو گرم گندم 10500 ريال و هر کیلو گرم پنبه 22 هزار ريال است، هزینه تولید پنبه از گندم بیشتر بوده و درآمد زارع از کشت گندم بیشتر از پنبه است.

سهرابی اظهار کرد: در حال حاضر هشت کارخانه پنبه پاک کنی در استان فعال اند و در سال جاری هم شاهد خرید پنبه از کشاورزان توسط این کارخانه ها به نرخ توافقی خواهیم بود.

وی در ادامه گفت: نرخ تضمینی خرید 22 هزار ريال است که نرخ خرید توافقی در ابتدای فصل بین 22 هزار تا 25 هزار ريال و در انتهای فصل به علت پایین آمدن کیفیت آن حدود 17 هزار ريال خرید می شود.

وی در خاتمه با بیان اینکه استان گلستان یک استان کشاورزی است، باید از تولیدکنندگان و بهره برداران بخش کشاورزی که کشاورزان هستند و هم از صنایع وابسته و تبدیلی و تکمیلی و همچنین بخش صادرات و تجارت کشاورزی حمایت کرد، این استان توانایی این را دارد که تولید سالیانه را به دو برابر افزایش دهد.