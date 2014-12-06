تعدادی از اعضای هیات اجرایی جذب دانشگاه ها تعیین شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه 147 هیات عالی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی وپژوهشی به ریاست دکتر محمدعلی کی‌نژاد در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.

در این جلسه با بازنگری بخش هایی از آئین نامه 608 شورای عالی انقلاب فرهنگی، مقرر شد پیش نویس نهایی این مصوبه درجلسه آتی جهت تصویب به صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال شود.

در ادامه با اشاره به مصوبه یکصد و پانزدهمین جلسه هیات عالی جذب در خصوص نحوه فعالیت های هیات های اجرایی جذب ضمن تاکید بر به تشکیل منظم جلسات مطابق دستورالعمل، بر نظارت هیات های مرکزی بر این امر نیز تاکید شد.

همچنین مقررشد موضوع تفسیر بند «ز» ماده 44 قانون مجلس شورای اسلامی در خصوص ایثارگران به دفتر ریاست مجلس شورای اسلامی ارسال شده و در صورت نیاز در جلسه آتی هیات عالی جذب از کمسیون آموزش و تحقیقت مجلس شورای اسلامی نیز دعوت به عمل آید.

در پایان جلسه تعدادی از اعضای هیئت اجرایی جذب دانشگاه‌های بوعلی سینا، کاشان و علوم پزشکی تربت حیدریه تعیین شدند.