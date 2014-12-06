اعزام 3هزارکارگرخدمات شهری به کربلا /مشکلی بابت اسکان نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر،مجتبی عبداللهی با اشاره به اینکه طبق برنامه ریزی ها قرار بود اعزام ها از 15 آذرماه انجام شود ولی به دلیل شلوغی و ازدحام جمعیت این کار را جلوتر انداختیم، افزود: اعزام ها در 3 گروه از روز 12، 13 و 14 آذرماه انجام شد.

وی با بیان اینکه گروه اول در قالب 30 دستگاه اتوبوس از کل مناطق اعزام شده اند، ادامه داد: حدود 1320نفر از کارگران و کارمندان داوطلب شهرداری اعم از کارگران رفت و روب و کارگران پیمانکار در شب اول اعزام شدند.

معاون خدمات شهری شهرداری تهران در خصوص اینکه گروه دوم با 33 دستگاه اتوبوس از کارگران پیمانکار و کارمندان داوطلب بخش های مختلف شهرداری تهران فرستاده شده اند، اظهار داشت: این گروه نیز در قالب 1450 نفر راهی کربلا شدند و به عنوان نمونه 200 تا 300 نفر از کارمندان بهشت زهرا به صورت داوطلب به کربلا فرستاده شدند.

وی با بیان اینکه در شب 14آذرماه تعدادی از کارمندان داوطلب و فرزندان ایثارگران و شهدا با محوریت همکاران در اداره کل ایثارگران اعزام شدند، ادامه داد: هم اکنون این گروه 500 نفره نیز به لب مرز رسیده اند. به طوری که درمجموع حدود 3 هزار نفر اعزامی داشته ایم.

عبداللهی با تاکید بر اینکه گروه اول دیروز صبح به زیارت حرم الشرفین مشرف شدند، خاطر نشان کرد: از امروز نیز این افراد مشغول به کار شده و با هماهنگی با شهرداری کربلا مشغول به فعالیت هستند. گروه دوم نیز عصر روز گذشته (جمعه) به مقصد رسیده اند و گروه سوم نیز در مرز مهران هستند.

وی با اشاره به اینکه اعزام این گروه ها کار سخت و جهاد گونه ای بود اما در کوتاه ترین زمان ممکن به کربلا اعزام شدند، گفت: تاکنون مشکلی نداشته ایم و به رغم سختی کار و تراکم جمعیت در مسیرها تلاش مدیریت شهری نتیجه بخش بوده است.

معاون شهردار تهران در خصوص اینکه برنامه ریزی ها بدین گونه است که تا 3 روز بعد از اربعین کارگران خدمات شهری در شهر کربلا خواهند ماند، ادامه داد: این در حالیست که اگر نیاز به حضور افراد در شهر کربلا داشته باشیم، این زمان بیشتر نیز خواهد شد.

عبداللهی با بیان اینکه کار اصلی ما در روزهای نزدیک به اربعین خواهد بود، گفت: در روزهای آینده ورودی شهر باید نظافت شود. این در حالیست که ماشین آلات و تجهیزات اعزامی نیز در حال ارسال هستند. همچنین از نظر اسکان افراد مشکلی نداریم.



