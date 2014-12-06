16 گردنه برفگیر در لرستان وجود دارد/ لزوم پوشش مناسب امداد جاده ای

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اصلانی ظهر شنبه در جلسه طرح امداد و نجات زمستانی با اشاره به فرا رسیدن فصل زمستان و برف گیر بودن گردنه های استان لرستان اظهار داشت: همه دستگاههای مرتبط باید با هماهنگی و همدلی بیش از پیش جاده های استان را در این فصل به تجهیزات و امکانات مورد نیاز مجهز کنند.

وی با بیان اینکه بر اساس بررسی های صورت گرفته تعداد 16 گردنه برف گیر در استان لرستان وجود دارد گفت: چهار هزار و 500 کیلومتر راه در استان وجود دارد که نیازمند نگهداری و تجهیز در فصل زمستان هستند.

معاون امور عمرانی استانداری لرستان همچنین بر ضرورت نصب تابلوهای هشدار دهنده دیجیتال ترافیکی در ورودی های استان تاکید کرد.

وی گفت: همچنین جمع آوری تابلوهای غیر استاندارد و غیر اصولی که بدون مجوز در سطح جاده های استان نصب شده اند باید در دستور کار دستگاههای متولی امر قرار گیرد.

اصلانی افزود: مقدمات کار امداد و نجات در سالجاری باید به گونه ای فراهم شود که شاهد حداقل مشکلات در سطح جاده های استان باشیم.