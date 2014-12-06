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۱۵ آذر ۱۳۹۳، ۱۴:۱۸

اصلانی مطرح کرد:

16 گردنه برفگیر در لرستان وجود دارد/ لزوم پوشش مناسب امداد جاده ای

16 گردنه برفگیر در لرستان وجود دارد/ لزوم پوشش مناسب امداد جاده ای

خرم آباد – معاون امور عمرانی استانداری لرستان بر پوشش مناسب امداد رسانی در جاده های این استان در فصل زمستان تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اصلانی ظهر شنبه در جلسه طرح امداد و نجات زمستانی با اشاره به فرا رسیدن فصل زمستان و برف گیر بودن گردنه های استان لرستان اظهار داشت: همه دستگاههای مرتبط باید با هماهنگی و همدلی بیش از پیش جاده های استان را در این فصل به تجهیزات و امکانات مورد نیاز مجهز کنند.

وی با بیان اینکه بر اساس بررسی های صورت گرفته تعداد 16 گردنه برف گیر در استان لرستان وجود دارد گفت: چهار هزار و 500 کیلومتر راه در استان وجود دارد که نیازمند نگهداری و تجهیز در فصل زمستان هستند.

معاون امور عمرانی استانداری لرستان همچنین بر ضرورت نصب تابلوهای هشدار دهنده دیجیتال ترافیکی در ورودی های استان تاکید کرد.

وی گفت: همچنین جمع آوری تابلوهای غیر استاندارد و غیر اصولی که بدون مجوز در سطح جاده های استان نصب شده اند باید در دستور کار دستگاههای متولی امر قرار گیرد.

اصلانی افزود: مقدمات کار امداد و نجات در سالجاری باید به گونه ای فراهم شود که شاهد حداقل مشکلات در سطح جاده های استان باشیم.

کد مطلب 2436982

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