پیش بینی 6 هزار میلیارد ریال اعتبار برای تامین قیر

حسین میرشفیع در گفتگو با مهر با بیان اینکه برخی از راه های روستایی، خط کشی اولیه را هم ندارند، گفت: برای استفاده از ظرفیت های موجود با کمک دهیاری‌ها بخشی از نگهداری راه ها را در فصل زمستان انجام می دهیم.

وی با بیان اینکه علیرغم محدودیت ماشین آلات و اعتبارات تلاشمان این است که خدمات مناسبی را در راهداری زمستانی به مردم ارایه کنیم، اظهار داشت: به دلیل کمبود اعتبارات هرساله نگهداری راه ها عقب می‌افتد و با سرعت بیشتری تخریب می‌شود.

معاون راه روستایی وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اینکه 54 درصد از راه های روستایی بالای 10 سال عمر دارند، افزود: به دنبال افزایش ایمنی در راه‌های روستایی هستیم و امسال ظرفیت خوبی در این خصوص ایجاد شده است.

میرشفیع به پیش بینی تامین اعتبار 6 هزار میلیارد ریال برای قیر مورد نیاز راه های روستایی، اشاره کرد و گفت: راه های روستایی در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن با 26.5 درصد کاهش روبرو شد.