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۱۵ آذر ۱۳۹۳، ۱۴:۰۷

پیش بینی 6 هزار میلیارد ریال اعتبار برای تامین قیر

پیش بینی 6 هزار میلیارد ریال اعتبار برای تامین قیر

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه بیش از 10 سال از عمر 54 درصد از راه های روستایی می‌گذرد، گفت: برای تامین اعتبار قیر مورد نیاز راه های روستایی 6 هزار میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شده است.

حسین میرشفیع در گفتگو با مهر با بیان اینکه برخی از راه های روستایی، خط کشی اولیه را هم ندارند، گفت: برای استفاده از ظرفیت های موجود با کمک دهیاری‌ها بخشی از نگهداری راه ها را در فصل زمستان انجام می دهیم.

وی با بیان اینکه علیرغم محدودیت ماشین آلات و اعتبارات تلاشمان این است که خدمات مناسبی را در راهداری زمستانی به مردم ارایه کنیم، اظهار داشت: به دلیل کمبود اعتبارات هرساله نگهداری راه ها عقب می‌افتد و با سرعت بیشتری تخریب می‌شود.

معاون راه روستایی وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اینکه 54 درصد از راه های روستایی بالای 10 سال عمر دارند، افزود: به دنبال افزایش ایمنی در راه‌های روستایی هستیم و امسال ظرفیت خوبی در این خصوص ایجاد شده است.

میرشفیع به پیش بینی تامین اعتبار 6 هزار میلیارد ریال برای قیر مورد نیاز راه های روستایی، اشاره کرد و گفت: راه های روستایی در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن با 26.5 درصد کاهش روبرو شد.

 

کد مطلب 2436983

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