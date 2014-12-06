به گزارش خبرنگار مهر، حامد منصوری با اشاره به راه اندازی نرم افزار موبایلی از روز جاری گفت: ارائه برنامه هایی بر روی تلفن همراه که بتوان با استفاده از آن تراکنش های پرداخت الکترونیکی را آسان تر، سریع تر و امن کند از جمله راهکاریی است که در شرایط فعلی می تواند به کاهش هزینه های تراکنش الکترونیکی از سایر درگاه ها مانند کارتخوان کمک کند.

مدیرعامل شرکت آسان پرداخت اظهارداشت: برای انجام 100 میلیون تراکنش در ماه نیاز به واردات 500 میلیارد تومان دستگاه کارتخوان است که البته این دستگاه ها 5 ساله مستهلک می شوند. همچنین این دستگاه ها ماهانه نیاز به رول های کاغذی 25 متری برای انجام 100 میلیون تراکنش دارند که البته هزینه هر رول حدود 700 تومان است.

وی افزود: ارائه و گسترش اینترنت نسل 3 جی بر بستر تلفن همراه امکان استفاده ارائه و بهره گیری از خدمات بیشتری را هم برای شرکت های پرداخت الکترونیکی و هم برای کاربران تلفن های همراه به وجود آورده است. یکی از این خدمات ابزارهایی است که می توان با استفاده از آنها تراکنش هایی پرداخت و عملیات مرتبط با آنها را سریع تر، ارزان تر و امن تر انجام داد.

منصوری اظهارداشت: شرکت های پرداخت الکترونیکی باید با استفاده از همین ظرفیت تلاش و سرمایه گذاری لازم را برای افزایش سطح و کیفیت خدمات قابل ارائه به کاربران انجام دهند چرا که در غیر اینصورت فاصله ای که طی سال های اخیر توانسته ایم میان خدمات پرداخت الکترونیکی در ایران و جهان کاهش دهیم، دوباره انجام می شود.

مدیرعامل این شرکت آسان پرداخت تصریح کرد: مقایسه میان هزینه های تراکنش در بستر الکترونیکی مانند دستگاه های کارتخوان، درگاه اینترنتی و تلفن همراه نشان می دهد به هر میزان بتوانیم تراکنش در بسترهای الکترونیکی مانند کارتخوان ها، درگاه های اینترنتی و تلفن سوق یابد در واقع موفق شده ایم در هزینه های ملی صرفه جویی کنیم.

وی ادامه داد: با برنامه "آپ" که برای نخستین بار در حوزه ارایه خدمات الکترونیکی در کشور ارایه می شود امکان پرداخت به روشی متفاوت و آسان تر از همیشه در اختیار کاربران قرار می گیرد. با این برنامه امکان اخذ موجودی از کارت های بانکی تا مشاهده مبلغ قبض سیم کارت و پرداخت قبوض آب و برق و غیره از بستر اینترنت تلفن همراه نیز فراهم می شود.