اتمام مطالعات اولیه تبدیل آرامستان ارامنه به فرهنگسرای دیپلماسی عمومی

به گزارش خبرگزاری مهر،تورج فرهادی، شهردار منطقه 14 با اعلام این خبر اظهار داشت: آرامستان ارامنه در ضلع شمال خیابان پاسدار گمنام در منطقه 14 واقع شده که از فضاهای بزرگ و شاخص منطقه است و در صددیم این مکان را احیا و ساماندهی کنیم.

وی با بیان اینکه برخی از کشته های جنگ جهانی دوم در این گورستان تدفین شده اند، افزود: این مکان تاریخی و خاص است و آثار هنری خوبی در آن به چشم می خورد که سالها از چشم گردشگران دور مانده است.

فرهادی با اشاره به اینکه این گورستان چندین سال است که بلاتکلیف رها شده گفت: هم اکنون مشاور در حال مطالعه طرح است و به طور حتم باید ظرفیت ها و زیرساخت های لازم در این محل فراهم شود.

وی با بیان اینکه رایزنی ها با سفارت های مربوطه و خلیفه گری نیز در حال انجام است، تاکید کرد: اجرای این طرح به لحاظ سیاسی، اجتماعی، فنی و... کاری دشوار است و باید تمامی موضوعات و جوانب کار سنجیده شود.

فرهادی اضافه کرد: این مکان مباحث معماری، ایدئولوژیکی ، اعتقادی ویژه ای دارد و با سلایق و ایده هایی خاص سنگ های بسیار ویژه بر روی قبرها کار گذاشته شده است.

شهردار منطقه 14 اظهار کرد: در این مطالعات پیوست های فنی و اجتماعی دیده می شود و عملیات اجرا با رویکردی اجتماعی و به طور ویژه پیگیری خواهد شد.

اين قبرستان در حقيقت همان گورستان قديمي ارامنه است كه مقابر و گورهاي مربوط به مسيحيان ارمني در آن جاي دارد. رسما اين گورستان در سال 1315 تاسيس شده و سال هاي سال است كه در اين گورستان خاموش هيچگونه تدفيني صورت نمي‌گيرد.

در اين گورستان سنگ قبرهايي از 150 سال پيش به جاي مانده ‌است. گورستان روسها و يوناني ها با مقبره زيباي شاهزاده گرجي ارتودكس مذهب در مساحتي حدود 8 هزار متر مربع، همچنين مقبره سرباز گمنام جنگ جهاني دوم در این مکان تاریخی جاي گرفته است.

گورستان لهستاني‌ها بزرگترين مكان دفن لهستانيان مهاجر در جنگ جهاني دوم است. در اين قبرستان 1937 گور، از جمله گور 409 سرباز و 528 غير نظامي وجود دارد.

مزار 26 مهندس معدنچي ايتاليايي كه در فاصله سالهاي 1936 تا 1943 در ايران كار مي‌كردند نیز در این مکان است که معماري دفن آنها بصورتي است كه در صورت ورود به اين قسمت، توسط مردگان ايستاده، محاصره مي‌شويد.