صدای عربده كشان "ميدان آرش" خرم آباد خاموش شد/ مرگ خاموش نگهبان جوان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسين نجفي در این رابطه افزود: در پي دريافت خبري مبني بر اينكه دو نفر با قدرت نمايي به وسيله چاقو درميدان آرش گلدشت خرم آباد در حال تخريب اموال مردم هستند، موضوع بلافاصله در دستور كار ماموران كلانتري ۱۶ اين فرماندهي به سراكيپي رئيس كلانتري و با پشتيباني گشت يگان امداد قرار گرفت.

وی گفت: با حضور ماموران در محل افراد شرور به محض مشاهده ماموران اقدام به فرار مي کنند و با تعقيب و گريز هر دو متهم دستگير شدند.

فرمانده انتظامي خرم آباد بيان داشت: افرادي كه به هر نحو بخواهند مخل نظم و امنيت عمومي شوند و آسايش مردم را خدشه دار كنند و قصد قدرت نمايي را داشته باشند، پليس با قاطعيت تمام در مقابل آنان خواهد ايستاد و اجازه عرض اندام به آنان نخواهد داد.

سکه هاي تقلبي در پلدختر کشف شدند

فرمانده انتظامي پلدختر از کشف ۹۷۰ سکه تقلبي و دستگيري يك کلاهبردار در اين شهرستان خبر داد.

سرهنگ رضا داودي گفت: ماموران انتظامي اين شهرستان در پي دريافت خبري مبني بر خريد و فروش و نگهداري سكه تقلبي توسط يك کلاهبردار در پلدختر موضوع را در دستور كار قرار دادند.

وي افزود: ماموران بلافاصله با تشکيل تيمي ويژه به محل مورد نظر اعزام و با شناسايي كلاهبردار وي را دستگير كردند.

سرهنگ داودي با اشاره به اينکه متهم در بازجويي هاي انجام شده به جرم خود اعتراف کرد، اظهار داشت: از کلاهبردار ۹۷۰ سکه تقلبي کشف شد.

مرگ خاموش نگهبان جوان

نگهبان ۲۰ ساله يک واحد ساختماني در شهرستان کوهدشت به علت گازگرفتگي جان خود را از دست داد.

فرمانده انتظامي شهرستان کوهدشت گفت: شب گذشته در پي اعلام مرکز فوريت هاي پليسي ۱۱۰ مبني بر انتقال جسد مردي جوان به مراکز درماني کوهدشت و مسموميت يک نفر ديگر، بلافاصله ماموران اين فرماندهي برای بررسي موضوع به محل اعزم شدند.

سرهنگ محمد صادق رستمي افزود: بررسي موضوع حکايت از آن داشت، متوفي مردي ۲۰ ساله به اتفاق فرد ديگري نگهبان يک واحد ساختماني در شهر کوهدشت به علت استفاده از ذغال چوب براي گرم کردن خود در شب دچار گاز گرفتگي شده كه نفر اول فوت و نفر دوم نيز مسموم و در بيمارستان بستري شده است.

وی به شهروندان توصيه كرد: در استفاده از وسايل گرمايشي استاندارد، کنترل منافذ مسير دودکش قبل از راه اندازي آنها از بروز اين گونه حوادث ناگوار جلوگيري خواهد کرد.

طرح ارتقاء امنيت اجتماعي در کوهدشت

فرمانده انتظامي کوهدشت لرستان از توقيف ۴۶ دستگاه خودرو و موتور سيکلت هنجارشکن و دستگيري ۵۶ نفر سارق در مدت يک هفته گذشته در اين شهرستان خبر داد.

سرهنگ محمد صادق رستمي افزود: ماموران انتظامي کوهدشت طي سه مرحله اجراي طرح ارتقای امنيت اجتماعي در سطح معابر، حوالي مدارس، پارکها و ... تعداد ۴۶ دستگاه خودرو و موتور سيکلت هنجار شکن و متخلف که به نحوي موجبات سلب آسايش عموم، حرکات نمايشي، فاقد پلاک و يا پلاک مخدوش بوده اند توقيف کردند.

وی گفت: در اين مدت تعداد ۵۶ نفر سارق، معتاد تابلو و افراد تحت تعقيب دستگير و از متهمان دو کيلو و ۵۰۰ گرم مواد مخدر از نوع شيشه کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامي کوهدشت هدف از اجراي اين طرح ها را افزايش ضريب امنيتي در سطح منطقه و ناامن کردن محيط براي افراد هنجار شکن و قانون شکن عنوان کرد.