انتشار ویژه نامه در "جستجوی دانش" به مناسبت روز دانشجو

علی انصاری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به انتشار ویژه نامه "در جستجوی دانش" اظهار داشت: این ویژه نامه به مناسبت روز دانشجو و به همت پایگاه اطلاع رسانی فرهنگی راسخون تهیه شده است.

وی با ارایه عناوینی از تعدادی از مقالات منتشر شده در ویژه‌نامه در جستجوی دانش بیان داشت: این ویژه نامه شامل مقالات تحلیلی بر آسیب ‏ها و راهکارهای رشد اخلاقی، راه و بیراه در تکاپوی سیاسی دانشجویان، تشکل‌های دانشجویی از دیدگاه مقام معظم رهبری، جایگاه استاد و دانشجو در دانشگاه اسلامی است.

وی ادامه داد: همچنین دانشجوی سیاسی، دانشجو از دیدگاه مقام معظم رهبری، ترسیم هویت دانشجویی مسلمان، جایگاه دانشگاه از دیدگاه امام خمینی(ره)، جایگاه استاد و دانشجو در دانشگاه اسلامی، شاخص‌های دانشگاه اسلامی از دیگر موارد مطرح شده در این ویژه نامه است.

انصاری ادامه داد:همچنین در این ویژه نامه زندگینامه بیش ۱۴۰۰ شخصیت برجسته علمی و فرهنگی که در زمینه تدریس فعالیت داشته‌اند معرفی شده است.

مدیر اجرایی پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون با بیان اینکه در قسمت پرسش و پاسخ این ویژه‌نامه مجموعه‌ای از سوالات متداول پیرامون روابط دانشجوی دختر و پسر به مقصد ازدواج و دانشجو پیروی از مُد لباس غربی پاسخ داده شده است، افزود: در بخش دیگری از این ویژه نامه احادیث مربوط به ارزش علم و مقام دانشجو گرد آوری شده است.

انصاری ادامه داد: علاقمندان می‌توانند برای مشاهده مجموعه ویژه ‌نامه " در جستجوی دانش " ‌به پرتال فرهنگی اطلاع رسانی راسخون به نشانی www.rasekhoon.net مراجعه کنند.