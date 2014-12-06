به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین احمد شرفخانی، معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه اظهار داشت: همایش وقف و حوزه های علمیه برای دومین سال با هدف تعامل و بررسی ابعاد همکاری های دو نهاد عظیم حوزه علمیه و سازمان اوقاف و به منظور ترویج فرهنگ و سنت حسنه وقف فردا یکشنبه ۱۶ آذرماه در سالن دارالشفای حوزه علمیه قم برگزار می شود.

رئیس ستاد هفته بزرگداشت وقف افزود: به دلیل ارتباط گسترده حوزه های علمیه با سایر نقاط کشور و حضور مبلغین و برخورداری این نهاد مقدس از ابزارهای تبلیغی و اطلاع رسانی، این نهاد می تواند نقش موثر و مهمی را در ترویج فرهنگ وقف ایفا کند.

حجت الاسلام شرفخانی حضور سخنرانان برجسته و اساتید حوزه علمیه قم را در همایش نقش حوزه های علمیه در ترویج فرهنگ وقف مورد تاکید قرار داد و گفت: همایش وقف و حوزه های علمیه با سخنرانی آیت الله حسینی بوشهری، مدیر حوزه های علمیه کشور آغاز و در این مراسم از علما و روحانیان واقف تجلیل خواهد شد.

وی حضور حجت الاسلام والمسلمین علی محمدی، نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه در این مراسم را یادآور شد و تصریح کرد: در این همایش از روحانیون برجسته واقف و نویسنده در زمینه وقف با اهدای لوح سپاس تجلیل و مهمترین محورها و عرصه های مورد نیاز تبلیغی وقف در میان مردم مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

به گفته معاون فرهنگ و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه، در همایش وقف و حوزه های علمیه استادان سطوح عالی، مبلغان برجسته و مسئولان کشور حضور خواهند داشت و گزارش عملکرد سازمان اوقاف در زمینه اجرای نیات واقفان مرتبط با حوزه های علمیه به محضر علما و اندیشمندان ارائه خواهد شد.

وی با بیان اینکه اساتید و علما به عنوان تاثیر گذاران در تبلیغ فرهنگ وقف مورد توجه هستند، افزود: در همایش وقف و حوزه های علمیه با شعار «هر طلبه یک وقف» چشم انداز فرارو تبیین می شود و همچنین در حوزه تبلیغ و ترویج فرهنگ وقف با نگاه علمی و پژوهشی توجه ویژه ای خواهد شد.