کاهش سالانه یک متر از سطح آبهای زیرزمینی/همدان کم آب با تنش آبی بالا

به گزارش خبرنگار مهر، رضا بهراملو ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه معضل آب در حال حاضر به بحرانی جهانی تبدیل شده است، اظهار داشت: مجامع علمی و رسمی مربوط به بحران آب اذعان دارند اگر قرار باشد جنگی در جهان صورت گیرد، جنگ برسر آب خواهد بود.

وی با بیان اینکه در سال ۲۰۲۵ بیشتر کشورهای جهان دچار بحران شدید آب خواهند شد، افزود: این وخامت اوضاع در کشورهایی همچون ایران بیشتر از سایر نقاط است.

دبیر نخستین همایش منطقه ای بحران آب و بهره وری، چالش ها و راهکارها با افزودن این مطلب که در دنیا ۷۰ درصد آب در بخش کشاورزی، ۱۰ درصد برای مصارف شرب و ۲۰ درصد در بخش صنعت مورد استفاده قرار می گیرد، ادامه داد: در حالیکه در ایران و به دنبال آن در همدان ۹۳ درصد آب در بخش کشاورزی، پنج درصد برای شرب و تنها دو درصد در صنعت مصرف می شود و با کشورهای صنعتی که ۳۰ درصد آب مصرفی را به بخش صنعت اختصاص می دهند، فاصله داریم.

بهراملو با بیان اینکه کشاورزی امری نیست که کنار گذاشته شود، عنوان کرد: امنیت غذایی، سیاسی، اجتماعی و اشتغال زایی وابسته به بخش کشاورزی است و در ۳۰ سال آینده نیاز به مواد غذایی نیز دو برابر خواهد شد.

وی با بیان اینکه به همین منظور باید بهره وری مناسبی در این بخش صورت گیرد و اگر بتوانیم ۱۰ درصد صرفه جویی در بخش کشاورزی برای مقابله با بحران آب داشته باشیم، کل نیاز آب شرب شهر را می توان تامین کرد، ادامه داد: این امر به سادگی میسر نیست اما به مرور می توان به این امر رسید.

دبیر نخستین همایش منطقه ای بحران آب و بهره وری، چالش ها و راهکارها با اشاره به اینکه کارهای عملی زیادی در راستای استفاده بهینه آب در بخش کشاورزی با ارائه مطالبی مفید و موثر انجام شده، گفت: در همایش منطقه ای بحران آب و بهره وری، چالش ها و راهکارها آخرین یافته های مرتبط با آب با همکاری استانداری، شرکت آب و فاضلاب شهری و روستایی، آب منطقه ای، سازمان جهاد کشاورزی و دانشگاه بوعلی ارائه خواهد شد تا این همایش گامی موثر برای حل مشکل آب استان باشد.

بهراملو با اعلام اینکه مسئله آب نیاز به یک بسیج همگانی دارد، افزود: در این همایش که برای نخستین بار بصورت منطقه ای ودر ۲۶ آذر ماه در تالار آب همدان برپا می شود از تمام افراد اعم از خطیبان جمعه، نمایندگان مردم، مدیران و مسئولین دعوت به همکاری شده و در سال ۹۴ این همایش را بصورت ملی برگزار خواهیم کرد.

وی گفت: تامین آب استان به شدت به آبهای زیر زمینی وابسته است و بطور متوسط سالانه یک متر از آبهای زیرزمینی کاسته می شود.

دبیر نخستین همایش منطقه ای بحران آب و بهره وری، چالش ها و راهکارها با بیان این موضوع که اگر کشوری بیش از ۴۰ درصد از آب موجودش مصرف شود با تنش آبی روبرو است، گفت: این در حالی است که در استان همدان ۹۰ درصد از آبهای منابع موجود در حال مصرف است و همدان استانی کم آب با تنش آبی بالا است.