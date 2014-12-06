حسن تقارن انتخاب دانشگاه ایران با وزیر شدن فرهادی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید ضیاء هاشمی در نشست خبری مراسم روز دانشجو یادآور شد: برنامهریزی برگزاری مراسم روز دانشجو معطوف به یک ماه قبل بود و هنوز در آن زمان دکتر فرهادی کاندیدای وزارت علوم نبود و انتخاب این دانشگاه ارتباطی به عضویت ایشان ندارد.
وی افزود: ما از نیمه آبان ماه برای انتخاب دانشگاه با وزارت بهداشت رایزنی کردیم و این حسن تقارنی است که روز دانشجو در دانشگاه ایران برگزار میشود که دکتر فرهادی نیز عضو هیات علمی اینجا است. البته دانشگاههای دیگری هم کاندیدای این موضوع بودند از جمله دانشگاههای شریف، علامه و چند دانشگاه از شهرستان.
معاون فرهنگی وزیر علوم درباره برنامهریزی مراسم روز دانشجو، یادآور شد: ما به توافق رسیدیم که این مراسم در یکی از دانشگاههای علوم پزشکی شهر تهران برگزار شود و دانشگاه ایران به دلیل امکاناتی که در آنجا موجود بود، به عنوان میزبان دانشجویان انتخاب شد. در این مراسم اقشار مختلف دانشجویان که در حوزههای علمی، فرهنگی و اجتماعی مطالباتی خواهند داشت، حضور مییابند و تلاش کردیم که در این دیدار، دانشجویان و نمایندگان فعال حوزههای فرهنگی، علمی، کانونهای قرآن و عترت و شوراهای صنفی حضور پیدا کنند تا بتوانند مطالبات متنوع خود را عنوان کنند.
هاشمی خاطر نشان کرد: پیش از این بیشتر تشکلهای دانشجویی و فعالان سیاسی در این مراسم نقش بارزی داشتند که البته ما برای آنها احترام قائل هستیم اما به آنها نیز در کنار سایر اقشار دانشجویی فرصت صحبت و ارائه دیدگاهها داده میشود.
وی با اشاره به پرهیز از سیاستزدگی در محیط دانشگاه، تاکید کرد: ما میخواهیم این مراسم نقطه عطفی در توسعه فعالیتهای دانشجویی باشد چرا که معتقدیم فعالیت سیاسی باید به طور منطقی در کنار سایر فعالیتهای علمی صورت بگیرد.
معاون فرهنگی وزیر علوم در پاسخ به پرسش مهر در زمینه برگزاری جشنواره نشریات دانشجویی به صورت ملی، اظهار داشت: در حال حاضر جشنوارههای منطقهای برگزار میشود اما یک جشنواره سراسری برای نشریات دانشجویی سراسر کشور در اردیبهشت ماه 94 برگزار خواهد شد.
وی درباره فعالیت تشکلهای دانشجویی و مجوز این تشکلها اظهار داشت: در حال حاضر صدها تشکل مجوزدار در دانشگاهها فعال هستند و تقاضاهای جدید نیز بر اساس شرایط قانونی با استقبال مدیران مواجه شده و کمیتههای سه نفره دانشگاهها وظیفه ارزیابی تقاضاها را به دنبال دارند. در صورتی که 20 دفتر فعال تقاضای اتحادیه هم داشته باشند، این تقاضاها مورد استقبال است و در صورت دارا بودن شرایط قانونی، میتوانند در دانشگاهها فعالیت کنند.
هاشمی درباره وضعیت بودجه فرهنگی دانشگاههای وزارت علوم، یادآور شد: بودجههای فرهنگی در دانشگاهها و ستاد وزارت علوم در سال 93 به نسبت سال 92 رشد خوبی داشت و میزان تخصیص آن هم افزایش یافت. البته ما پیشنهاد دادهایم که این بودجه افزایش پیدا کند.
معاون فرهنگی وزیر علوم اضافه کرد: دانشگاهها نباید سیاستزده شوند چرا که به گفته رئیسجمهور، دانشگاه کارکاه سیاست است و تشکلهای دانشجویی نیز نباید ابزار فعالیت احزاب سیاسی باشند. ما قبول نداریم که تشکلها حتی دولت ساخته باشند. ما خواهان تشکل خلاق، نقاد و آزاد هستیم که بتواند حتی در چارچوب ادب و قانون، منتقد دولت باشد.
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