به گزارش خبرگزاری مهر ، دکترسیدتقی نوربخش در بازدید از بخشهای مختلف بیمارستان ولیعصر(عج) مازندران و در نشست خبری که درباره عملکرد این سازمان طی یکسال گذشته برگزار شد، ضمن بیان این خبر افزود: پرونده الکترونیک فرایند پیچیدهای دارد و امکان تشخیص هویت باید در کارتهای هوشمند لحاظ شود.
وی با اشاره به اینکه در این کارت اطلاعات پزشکی افراد ذخیره میشود و بیمهشدگان میتوانند از آن به جای دفترچههای درمانی استفاده کنند، گفت: پس از نهایی شدن زیرساختهای لازم برای ارائه کارت هوشمند درمان در ابتدا این کارت در مراکز ملکی تامین اجتماعی مورد استفاده قرار میگیرد و سپس در سایر مراکز طرف قرارداد با سازمان نیز استفاده میشود.
وی در خصوص وضعیت شستا اظهار داشت: 90 درصد از بخش سرمایهگذاری شستا وارد بورس شده است و سعی میکنیم این روند را دنبال کنیم.
نوربخش با اشاره به اینکه تمامی سرمایههای شستا تنها پاسخگوی 10 ماه خدمات سازمان تامین اجتماعی است، افزود: 5 هلدینگ نفت و گاز، دارویی،سیمان،معدن، صنایع عمومی از هلدینگهای شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی است و آخرین مجمع سال 92 برای مشخص شدن میزان سود و سرمایههای این شرکت به زودی برگزار میشود.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در خصوص توسعه و تجهیز مراکز درمانی تامین اجتماعی اظهار داشت: راهبرد اصلی سازمان تامین اجتماعی، ارتقای کیفیت تجهیزات است و منابع تخصیص یافته برای تجهیز واحدهای درمانی در سال جاری نسبت به سال 92 ، دو برابر شده و سازمان از پیشرفتهای پزشکی روز دنیا عقب نمانده است.
نوربخش در مورد کسر حق بیمه از اضافه کار اظهار داشت: مبنای کسر حق بیمه از اضافه کار بر اساس قانون و لیستی که کارفرما برای سازمان ارسال میکند، انجام میشود و سازمان تامین اجتماعی هیچگونه دخل و تصرفی در این حوزه ندارد.
وی درخصوص طرح تحول سلامت، اظهار داشت: با اجرای طرح تحول سلامت شاهد ارتقای خدمات درمانی به بیمهشدگان هستیم و البته مشکلاتی نیز وجود دارد که به زودی رفع خواهد شد اما وضعیت خدمات درمانی نسبت به قبل قابل مقایسه نیست.
وی با اشاره به اینکه سازمان تامین اجتماعی کلیدیترین نقش را در طرح تحول سلامت دارد، اظهار داشت: منابع خوبی برای این طرح در نظر گرفته است.
نوربخش درخصوص توزیع نیروی متخصص پزشکی در استانها گفت: در توزیع نیروی متخصص پزشکی با کمبود و چالش مواجه هستیم و مراکز درمانی تامین اجتماعی نیز تحت تاثیر این چالش قرار دارند از اینرو برای بهبود این وضعیت پیگیر به کارگیری نیروهایی در قالب پزشکان طرحی و ضریب K هستیم.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در خصوص مراکز درمانی استان مازندران خاطر نشان کرد: در این هفته 7 آمبولانس مجهز تحویل مراکز درمانی این استان شد و در دهه فجر سال جاری بخش قلب بیمارستان قائم شهر افتتاح می شود.
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