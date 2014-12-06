برنامه پخش مستقیم رقابتهای فوتبال اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای لیگ برتر انگلستان، لالیگا، لیگ قهرمانان اروپا و لیگ برتر ایران در هفته جاری طبق برنامه زیر از شبکه‌های سیما پخش خواهد شد:

شنبه 15 آذر:

هفته 15 ليگ برتر انگليس: نيوکسل - چلسی

زنده از شبکه سه، ساعت: 16:15

هفته 15 ليگ برتر انگليس: ليورپول - ساندرلند

زنده از شبکه ورزش، ساعت 18:30

هفته 14 لاليگا: رئال‌مادريد - سلتاويگو

زنده از شبکه ورزش، ساعت 22:30

يکشنبه 16 آذر

هفته 13 ليگ برتر فوتسال: تاسيسات دريايی - شهيد منصوری

زنده از شبکه ورزش، ساعت 16:15

هفته 14 لاليگا: بارسلونا - اسپانيول

زنده از شبکه ورزش، ساعت 19:30

دوشنبه 17 آذر

هفته نهم ليگ برتر بسکتبال: پتروشيمي بندرامام - مهرام تهران

زنده از شبکه ورزش، ساعت 16

سه‌شنبه 18 آذر

ليگ قهرمانان اروپا گروه B: ليورپول - بازل

زنده از شبکه ورزش، ساعت 23:15

چهارشنبه 19 آذر

هفته 17 جام خليج فارس: سپاهان - گسترش فولاد

زنده از شبکه ورزش، ساعت 15

ليگ برتر واليبال: متين ورامين - نوين کشاورز

زنده از شبکه ورزش، ساعت 17

ليگ قهرمانان اروپا گروه E: آاس رم - منچسترسيتي

زنده از شبکه ورزش، ساعت 23:15

پنجشنبه 20 آذر

هفته 17 جام خليج فارس: پرسپوليس - فولاد

زنده از شبکه سه، ساعت 15

هفته 17 جام خليج فارس: صنعتی خوزستان - استقلال تهران

زنده از شبکه سه، ساعت 17:40