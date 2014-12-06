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۱۵ آذر ۱۳۹۳، ۱۴:۳۱

برنامه پخش مستقیم رقابتهای فوتبال اعلام شد

برنامه پخش مستقیم رقابتهای فوتبال اعلام شد

برنامه پخش مستقیم رقابتهای فوتبال در هفته جاری از شبکه های سیما اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای لیگ برتر انگلستان، لالیگا، لیگ قهرمانان اروپا و لیگ برتر ایران در هفته جاری طبق برنامه زیر از شبکه‌های سیما پخش خواهد شد:

شنبه 15 آذر:
هفته 15 ليگ برتر انگليس: نيوکسل - چلسی
زنده از شبکه سه، ساعت: 16:15

هفته 15 ليگ برتر انگليس: ليورپول - ساندرلند
زنده از شبکه ورزش، ساعت 18:30

هفته 14 لاليگا: رئال‌مادريد - سلتاويگو
زنده از شبکه ورزش، ساعت 22:30

يکشنبه 16 آذر
هفته 13 ليگ برتر فوتسال: تاسيسات دريايی - شهيد منصوری
زنده از شبکه ورزش، ساعت 16:15

هفته 14 لاليگا: بارسلونا - اسپانيول
زنده از شبکه ورزش، ساعت 19:30

دوشنبه 17 آذر
هفته نهم ليگ برتر بسکتبال: پتروشيمي بندرامام - مهرام تهران
زنده از شبکه ورزش، ساعت 16

سه‌شنبه 18 آذر
ليگ قهرمانان اروپا گروه B: ليورپول - بازل
زنده از شبکه ورزش، ساعت 23:15

چهارشنبه 19 آذر
هفته 17 جام خليج فارس: سپاهان - گسترش فولاد
زنده از شبکه ورزش، ساعت 15

ليگ برتر واليبال: متين ورامين - نوين کشاورز
زنده از شبکه ورزش، ساعت 17

ليگ قهرمانان اروپا گروه E: آاس رم - منچسترسيتي
زنده از شبکه ورزش، ساعت 23:15

پنجشنبه 20 آذر
هفته 17 جام خليج فارس: پرسپوليس - فولاد
زنده از شبکه سه، ساعت 15

هفته 17 جام خليج فارس: صنعتی خوزستان - استقلال تهران
زنده از شبکه سه، ساعت 17:40

کد مطلب 2436997

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