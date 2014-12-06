برنامه پخش مستقیم رقابتهای فوتبال اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای لیگ برتر انگلستان، لالیگا، لیگ قهرمانان اروپا و لیگ برتر ایران در هفته جاری طبق برنامه زیر از شبکههای سیما پخش خواهد شد:
شنبه 15 آذر:
هفته 15 ليگ برتر انگليس: نيوکسل - چلسی
زنده از شبکه سه، ساعت: 16:15
هفته 15 ليگ برتر انگليس: ليورپول - ساندرلند
زنده از شبکه ورزش، ساعت 18:30
هفته 14 لاليگا: رئالمادريد - سلتاويگو
زنده از شبکه ورزش، ساعت 22:30
يکشنبه 16 آذر
هفته 13 ليگ برتر فوتسال: تاسيسات دريايی - شهيد منصوری
زنده از شبکه ورزش، ساعت 16:15
هفته 14 لاليگا: بارسلونا - اسپانيول
زنده از شبکه ورزش، ساعت 19:30
دوشنبه 17 آذر
هفته نهم ليگ برتر بسکتبال: پتروشيمي بندرامام - مهرام تهران
زنده از شبکه ورزش، ساعت 16
سهشنبه 18 آذر
ليگ قهرمانان اروپا گروه B: ليورپول - بازل
زنده از شبکه ورزش، ساعت 23:15
چهارشنبه 19 آذر
هفته 17 جام خليج فارس: سپاهان - گسترش فولاد
زنده از شبکه ورزش، ساعت 15
ليگ برتر واليبال: متين ورامين - نوين کشاورز
زنده از شبکه ورزش، ساعت 17
ليگ قهرمانان اروپا گروه E: آاس رم - منچسترسيتي
زنده از شبکه ورزش، ساعت 23:15
پنجشنبه 20 آذر
هفته 17 جام خليج فارس: پرسپوليس - فولاد
زنده از شبکه سه، ساعت 15
هفته 17 جام خليج فارس: صنعتی خوزستان - استقلال تهران
زنده از شبکه سه، ساعت 17:40
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