به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «تو دهنتو میبندی یا من؟» به نویسندگی بهاره رهنما و کارگردانی داود بنی اردلان از 25 آذر ماه در سالن گوشه فرهنگسرای نیاوران روی صحنه می‌رود.

در نمایش «تو دهنتو میبندی یا من؟» بهاره رهنما و کمند امیر سلیمانی به ایفای نقش می پردازند که این نمایش حکایت واگویه هایی دو زن از زندگی است.

داود بنی اردلان از کارگردانان جوان تئاتر است که تاکنون اجراهای مختلفی در سالن های تئاتر روی سن برده که از جمله آن می توان به اجرای نمایش «سست» در خانه هنرمندان، «قصه های ایرانی» و «ما که نیستیم» در فرهنگسرای نیاوران و «نمایش فوتبال» در اداره تئاتر اشاره کرد.

دیگر عوامل این گروه نمایشی عبارتند از: سعید غفاری: طراح صحنه، نیما محبی: دستیار کارگردان و برنامه ریز، اسماء رمضانیان: منشی صحنه، سعید قشقاوی: ساخت تیزر و عکس، مصطفی کاظمی: عکاس.

نمایش «تو دهنتو میبندی یا من؟» هر روز به غیر از شنبه ها ساعت 19 در سالن گوشه فرهنگسرای نیاوران تا تاریخ 3 بهمن ماه روی صحنه می‌رود.

سه روز بلیت نیم‌بها نمایش «دیده‌بانان» به مناسبت روز دانشجو

به مناسبت روز دانشجو، بلیت نمایش «دیده‌بانان» برای دانشجویان نیم بها شد.

به مناسبت فرارسیدن شانزدهم آذر مصادف با روز دانشجو، نمایش «دیده‌بانان» به کارگردانی محمدرضا خاکی روزهای یکشنبه 16، دوشنبه 17 و سه‌شنبه 18 آذر با 50 درصد تخفیف در بهای بلیت پذیرای دانشجویان است.

دانشجویان با ارائه کارت دانشجویی به گیشه تئاترشهر می‌توانند بلیت این سه روز را به صورت نیم بها خریداری کنند. همچنین اعضای باشگاه تماشاگران تئاترشهر نیز می‌توانند از این تخفیف استفاده کنند.

نمایش «دیده‌بانان» نوشته پیر روبر لوکلرک یک کمدی دو پرده‌ای درباره جنگ است که توسط محمدرضا خاکی ترجمه شده است. در این نمایش وحید نفر، علیرضا ناصحی، بهنام شرفی، محمد روشنی، بیژن محرمی، سارا افشار و علیرضا مدنی ایفای نقش می‌کنند.

سایر عوامل این نمایش عبارتند از: مازیار ملکی دستیار کارگردان و برنامه‌ریز، میلاد آذرم منشی صحنه، امیرحسین دوانی طراح صحنه، نسرین خرمی طراح لباس، آنکیدو دارش موسیقی، مسعود جورسرا، مازیار ملکی طراحی و ترکیب صدا، مائده محسنی دستیار لباس، محمد محمدپور عکاس و امیر موسی‌کاظمی روابط عمومی.