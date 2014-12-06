حسین عبدی راهی انگلیس شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس اعلام کرد حسین عبدی که مدرک لیسانس حرفه‌ای مربیگری خود را از انگلیس دریافت کرده است، برای حضور در کارگاه آموزشی راهی این کشور شد. او جمعه تهران را ترک کرد و سه‌شنبه به تهران باز خواهد گشت.

مربی تیم فوتبال پرسپولیس در طول این سه روز، همراه دیگر مربیان، دوره‌ای فشرده از کارگاه‌های مختلف را پشت سر می‌گذارد که شامل کارگاه‌های علمی و عملی خواهد بود.

افرادی که دارای مدرک لیسانس حرفه‌ای مربیگری اروپا هستند، طبق ضوابط به منظور به روز بودن و تمدید اعتبار مدرک خود، جهت کار در اروپا باید این دوره‌ها را پشت سر بگذارند.