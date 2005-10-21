تشكل هاي سياسي آزادانه در دانشگاه آزاد مشهد فعاليت مي كنند // فعاليت هاي فرهنگي و ديني واحد مشهد افزايش مي يابد

محمد رسولي در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" در مشهد، ضمن بيان اين مطلب افزود: رويكرد جديد دانشگاه آزاد اسلامي در چند سال اخير حمايت از تشكل هاي دانشجويي در جهت ارتقاي فعاليت هاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي دانشجويان در سطح دانشگاه آزاد مشهد است.

وي اظهار داشت: در حال حاضر تشكل هاي دانشگاه آزاد اعم از تشكل هاي اساتيد و دانشجويان (انجمن اسلامي، جامعه اسلامي و بسيج دانشجويي) در رشته هاي گوناگون مشغول فعاليت هستند.

اين مقام مسئول در ادامه گفت: در حال حاضر در تمامي دانشكده هاي دانشگاه آزاد مشهد دفاتر بسيج دانشجويي و انجمن اسلامي فعال است و در جهت تحقق اهداف خود به ضرورت از وجود نشرياتي نيز برخوردار هستند.

وي ادامه داد : در جهت ارتقاي سطح كيفي فعاليت هاي دانشجويي در اين دانشگاه دانشجويان مي توانند با ارائه اساسنامه و اهداف كاري اقدام به ايجاد تشكل هاي خاص سياسي، اجتماعي و فرهنگي كنند و در اين راستا نيز از حمايت دانشگاه برخوردار خواهند شد.

مدير امور فرهنگي دانشگاه ازاد اسلامي مشهد افزود: فعاليت هاي تشكل هاي سياسي در اين دانشگاه با دوري از فضاي خاص سياسي موجود در جامعه و با هدف روشنگري و آماده سازي دانشجويان انجام مي شود و اين فضا كاملا به دور از سياسي كاري هاي رايج است.