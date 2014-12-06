آموزش شهروندان مقدمه ترویج آموزه الهی و انسانی وقف است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید ناصر موسوی لارگانی، نماینده فلاورجان در گفتگو با ستاد خبری هفته وقف با بیان این مطلب که مسئله وقف در سالهای اخیر از جایگاه ویژه ای درکشور ما برخوردار بوده است، افزود: این درحالی است که قبل از انقلاب و حتی اوایل پیروزی انقلاب اسلامی توجه چندانی به وقف و مسئله موقوفات نمی شد، اما درسالهای اخیر به ویژه در دوره مدیریت حجت الاسلام والمسلمین محمدی به این امر توجه ویژه ای صورت گرفته است.

وی با اشاره به اینکه اطلاع رسانی خوبی در سالهای اخیر در مسئله وقف به مردم صورت گرفته است، بیان داشت: اطلاع رسانی در رسانه ها به ویژه روزنامه ها و سایت های خبری منجر به گسترش وقفیات در کشور شده است به طوری که درسالهای اخیر تعداد زیادی از مردم زمین های خود را در راستای امور خیر وقف کرده اند.

وی ادامه داد: البته بخشی از این موفقیت مربوط به عملکرد سازمان اوقاف و امورخیریه است و بخش مهمی از آن نیز مربوط به تاکیدات مقام معظم رهبری و توصیه ایشان درتوجه مردم به امر وقف بوده است.

حجت الاسلام موسوی لارگانی با اشاره به اینکه با توجه به نامگذاری سال ۹۳ تحت عنوان سال اقتصاد و فرهنگ در وقفیات نیز رویکرد فرهنگی بیشتر مورد توجه قرارگرفته است، افزود: خوشبختانه سازمان اوقاف و امورخیریه در وقفیات جدید به امر فرهنگی و برنامه ریزی در راستای آن توجه خوبی داشته است.

وی ادامه داد: تبدیل امامزاده های سراسر کشور به پایگاه های فرهنگی و برنامه ریزی های مناسب در ایام سوگواری خاندان عصمت و طهارت و برپایی جشن ها و اعیاد مذهبی در امامزادگان نشاندهنده اقدامات تاثیرگذار سازمان اوقاف و امورخیریه است.

وی با اشاره به توزیع بروشورها و نصب بنرهای فرهنگی در امامزادگان سراسرکشور تصریح کرد: این اقدامات فرهنگی مردم را با آثار ونتایج وقف آشنا کرده و باعث تمایل اقشار مختلف مردم به وقف اموالشان می شود.

نائب رئیس اول فراکسیون احیای وقف، منزلت امامزادگان و مساجد درعین حال تاکیدکرد:سازمان اوقاف و امورخیریه در راستای بهره گیری از اقدامات تبلیغی از طریق صداوسیما باید بیشتر ازگذشته تلاش کند.

موسوی لارگانی به تبلیغ و ترویج وقف درمیان دانشجویان و دانش آموزان اشاره و خاطرنشان کرد: سازمان اوقاف و امورخیریه باید اقدامات انجام شده خود در سراسر کشور را به مردم تبیین کند چرا که مردم نسبت به بسیاری از اقدامات انجام شده از سوی این سازمان بی اطلاع هستند.

وی همچنین به سازمان اوقاف و امورخیریه توصیه کرد: در کنار آموزش قرآن در امامزادگان و مراکز فرهنگی باید نسبت به آموزش خانواده ها درزمینه های مختلف اعم از سبک زندگی و سایرمسائل اجتماعی بهره گرفته شود.

وی یکی از نیازهای وقفیات را آموزش دانست و گفت: سازمان اوقاف با آموزش دادن به شهروندان و اطلاع رسانی به آنها می تواند واقفان را نسبت به نیازهای امروز جامعه درعرصه های مختلف آشنا کند.