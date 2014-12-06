مجوز برای تولید پنج هزار تن ماهی در قشم صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید پرویز محبی با بیان این خبر افزود: برای تولید این میزان ماهی در قفس دو مجوز سه و دو هزار تنی با سرمایه گزاری بخش خصوصی صادر شده است.

وی گفت: با توجه به مزیت های پروش ماهی در قفس و همچنین سود آوری آن و حمایت های دولت خوشبختانه استقبال سرمایه گذاران از این مهم رو به افزایش چشمگیری قرار گرفته است.

محبی همچنین از نصب چهار واحد قفس جدید در جزیره هنگام توسط بخش خصوصی خبر داد و افزود : امید است تا بهمن ماه 10 قفس دیگر نیز نصب شود.

وی با بیان اینکه طرح پرورش ماهی در قفس در هرمزگان به صورت آزمایشی از سال 86 در جزیره هنگام و بندرآفتاب به اجرا در آمده است، افزود: هم اکنون طرح های پروش ماهی در قفس در جزایر لارک، هنگام و اطراف جزیره قشم به اجرا در می آید.

مدیرکل شیلات هرمزگان تولید ماهی در شرایط طبیعی، عدم نیاز به زمین درخشکی، مقرون به صرفه بودن، هزینه های پایین و زود بازده بودن از مزیت های پرورش ماهی در قفس خواند.

لازم به ذکر است در حال حاضر،با توجه به وجود محدودیت های فراوان در بهره برداری از منابع آبی، توجه به توسعه پرورش ماهی در قفس و جایگزینی آن با فعالیت های صیادی در برنامه های شیلات قرار گرفته است