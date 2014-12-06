به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ پاسدار حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه صبح امروز در کنگره شهدای دانشجوی استان اردبیل اظهار کرد: آمریکاییها و غربیها همه ظرفیتهای ممکن خود را علیه انقلاب اسلامی ایران به کار گرفتهاند و ما هنوز نتوانستهایم از ظرفیتهای مهمی که در دنیای اسلام نهفته است استفاده کنیم ولی توانستهایم مواضع این قدرت را به نفع مسلمانان منطقه تغییر دهیم.
وی افزود: راه غلبه بر دشمنان را آموختهایم که این راه از عاشورا آغاز شده است و در زمان حال نیز با توجه به محتویات زمان و الهام گرفته از درسهای عاشورا پیش میرویم.
جانشین فرمانده کل سپاه یادآور شد: آموختهایم که میتوان در مقابل دشمنان و تحریمها ایستاد و پیشرفت کرد و برای تعالی سرزمینمان همه شکوفههای استعداد را به گلهای معطر تبدیل کردهایم و در میدان علم، فناوری و فرهنگ به قدرتهای بزرگ جهان نزدیک شدهایم
سردار سلامی تصریح کرد: امروزه میبینیم قدرت دفاعی ما همچنان قوی و پیشرفته شده است به شکلی که هیچ قدرت بزرگ نظامی حتی در فضای رویا و خیال هم نمیتواند نگاه تهدیدآمیزی به دنیا داشته باشد از نشانههای جهاد علمی فرزندان این سرزمین است.
این مسئول گفت: موشکهای ایرانی که امروزه سینه فضا را میشکافند و اینکه ایران به باشگاه کشورهای دارای فناوری هوا و فضا وارد شده است یک حقیقت است و این فناوری از باور درون جوانان ما جوشیده است چرا که 100 درصد در زمینه هوا و فضا در تحریم بودیم و همه دستاوردها نتیجه تلاش دانشمندان ایرانی است.
جانشین فرمانده کل سپاه بیان کرد: ما امروزه موشکهایی داریم که میتوانند هزاران کیلومتر اهداف و مقاصد مورد نظر ایران را ویران کنند و رادارهایی که میتوانند تمامی ماهوارههایی که در فضا وجود دارند را رصد کنند.
سردار سلامی ادامه داد: هواپیمای بدون سرنشین ایران امروزه تا شعاع 3 هزار کیلومتر را میتوانند ردیابی کند و اطلاعات مورد نظر را به مرکز ارسال کنند تا مورد رصد قرار گیرند.
وی گفت: ما به دانش هستهای دست یافتیم و توانستیم از ذرات بنیادین برای جنبههای صلحآمیز استفاده کنیم و همچنین توانستهایم نیروگاهها و پالایشگاههای مدرنی بسازیم و همه نیازهای کشورمان را در داخل تولید کنیم.
جانشین فرمانده کل سپاه افزود: کشور ما هرگز رنگ و بوی کشورهای تحریم شده جهان را نگرفت و هیچ گاه در مقابل تحریم دشمنان ضعیف نشد بلکه استعدادهای ما شکوفا شد و اتکای ما به خداوند حقیقیتر شد.
سردار سلامی عنوان کرد: تا چند سال گذشته شاهد این بودیم که فقط نیروی حزبالله در لبنان وجود داشت که در مقابل زورگوییهای غربی قد علم میکرد ولی امروزه یک نیروی عظیمی در سوریه و عراق شکل گرفته است و همچنین نیروی انصارالله همانند حزبالله لبنان در یمن شکل گرفته است که این نشان میدهد ظرفیتهای انقلاب اسلامی در حال باز پس گرفتن سرزمینهای اسلامی از قدرتهای غربی هستند.
سردار سلامی تصریح کرد: شهیدان جنس الهی دارند و هر چه الهی شود جاودانه خواهد بود و زمان بر وی غلبه و مکان بر او احاطه پیدا نمیکند و شکوه یک زندگی الهی در انتظار آنها است.
وی با شاره به این که وابستگان و خانوادههای شهدا کار بزرگتری انجام میدهند چرا که آرزوهای خود را بدرقه میکنند گفت: هیچکس نمیتواند در ژرفای غم یک مادر شهید نفوذ کند و یا غم و اندوه پدر و مادر یک شهید را تصور کند.
جانشین فرمانده کل سپاه افزود: قدردانی مردم از مقام والای شهیدان به این سبب است که ما امروزه هر چه عزت، امنیت، اعتبار، سربلندی، آزادگی و شکوه را در کشور شاهد هستیم بدون شک همه از برکت خون شهیدان است.
سردار سلامی تصریح کرد: دانشجویان در جامعه ارزشهای والایی دارند و قشر دانشجو مورد هدف اصلی تهاجم دشمنان قرار گرفته است.
این مسئول ادامه داد: ذهن و باور جوانان ما به ویژه دانشجویان که منبع و مولد فکری، اعتقادی و فرهنگی جامعه هستند مورد تهاجم بیگانگان قرار گرفته است که میخواهند دانشجویان ما با منطق غربی پدیدههای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را تحلیل کنند.
جانشین فرمانده کل سپاه بیان کرد: ارمغان غرب و کشورهای غربی برای مسلمانان و مستضعفان جهان این است که میخواهند به نام بشر جریان آزادیخواهی را خفه کنند و همه عقبماندگیها در کشورهای اسلامی به سبب سیاست آمریکاییها در قبال این کشورها است.
سردار سلامی یادآور شد: نفرتانگیزترین ارزشهای ضد بشری بنا به حقوق بشر در جوامع مسلمان توسط آمریکا و کشورهای غربی جایگزین میشود که خوشبختانه جوانان ما آگاه هستند و میدانند که حجابگریزی و نماز گریزی چیزی جز هلاکت و بدبختی به دنبال نخواهد داشت.
وی افزود: ما یک دوره تسلط فرهنگ غرب را بر جامعه خود تجربه کردیم و ضعفهای جبرانناپذیری از آن دوران توسط کشورهای غربی بر ایران وارده شده است.
جانشین فرمانده کل سپاه گفت: ملت ایران ملتی است که از تاریخ عبرت گرفته است و آمریکا میخواهد به جهان نشان دهد که هیچ نظام مستقلی بدون تکیه بر آمریکا توان ایستادن ندارد.
سردار سلامی عنوان کرد: آمریکا و کشورهای غربی نمیخواهند که یک نظام مقتدر در جهان اسلام ایجاد شود ولی ما یک نظام قدرتمند اسلامی را شکل دادیم که مسیر پیشرفت و افقهای طلایی شکوه را تا ابد طی خواهد کرد.
وی ادامه داد: امروزه این جنگ در جریان است و ما نبرد پیچیدهای را مدیریت میکنیم که قدرتهای بزرگ برای پیروزی دراین جنگ همه زمینههای مادی،اقتصادی، سیاسی و روانی خود را به کار گرفتهاند.
جانشین فرمانده کل سپاه یادآور شد: تمدن غرب با محوریت آمریکا فرو خواهد پاشید و ما شاهد نابودی رژیم صهیونیستی خواهیم بود.
سردار سلامی خاطر نشان کرد: شهیدان شرافت و کرامت ملت ایران و اسلام هستند و درود میفرستیم بر شهیدان دفاع مقدس ایران که در حفظ، توسعه و ترویج اسلام از حیات و هستی خویش سرمایه گذاشتند.
وی افزود: شهدا ذهنیت ما را در رابطه با شهدای کربلا به عینیت تبدیل کردند و حقیقت این است که شهیدان مشعلداران فضیلت جامعه و ستارگان درخشانی هستند که هرگز غروب نمیکنند.
این مقام مسئول یادآور شد: شهدای دانشجو شهیدان آگاهی و ایمان هستند چراکه دانشجویان مظهر آگاهی در جامعه هستند.
سردار سلامی گفت: دانشجویان به عنوان مهمترین شاخص فرهنگ و معرفت جامعه تلقی میشوند.
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