حذف عوارض خروج برای زائران اربعین

محسن نظافتی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: با توجه به اینکه تعداد زائران پیاده اربعین بسیار زیاد است و صدور ویزا و یا دریافت عوارض خروج باعث ایجاد صفهای طولانی در مرز می شود به همین دلیل براساس برنامه ریزیها و هماهنگیهای انجام شده با مسئولان عراقی ، عوارض و ویزا به طور کامل حذف شده است.

وی با اشاره به اینکه عوارض شهرداری نیز برای زائران حذف شده است ، گفت: برای زائران عتبات عالیات از سوی شهرداری مبلغی به عنوان عوارض دریافت می شد که در این ایام این عوارض نیز حذف شده است.

مدیر کل عتبات عالیات سازمان حج و زیارت از باز شدن مرز شلمچه خبر داد و تاکید کرد: دولت عراق در مرز شلمچه امکانات کافی برای تردد و عبور زائران ندارد به همین دلیل با توجه به تعداد زیاد زائران این مرز مسدود شده بود که ساعتی قبل باز شد.

وی از همکاری هلال احمر برای ارائه خدمات به زائران خبر داد و گفت: به زائران عتبات عالیات در ایام اربعین خدمات درمانی و بیمه رایگان ارائه می شود و همچنین براساس اقدامات انجام شده عبور از مرز فقط با مهر دولت عراق انجام می شود.

به گفته وی ، باتوجه به ترافیک ایجاد شده در مرزها و همچنین متقاضیانی که در سایت پیاده روی اربعین ثبت نام کرده اند پیش بینی می شود که تعداد زائران امسال به بیش از 800 هزار نفر برسد.