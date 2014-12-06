سیزدهمین جشنواره شعر و داستان جوان سوره فراخوان داد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیزدهمین جشنواره سراسری شعر و داستان جوان سوره در بخش‌های داستان كوتاه بزرگسال، داستان كوتاه كودك و نوجوان، شعر كودك و نوجوان، شعر نو (نیمایی و آزاد)، شعر كلاسیك و ترانه و سرود با موضوع آزاد برگزار می‌شود.

در این جشنواره و در شرایط برابر تكنیكی آثاری كه حول محورهای «ارزش‌های دینی»، «انقلاب اسلامی و دفاع مقدس»، «خانواده الگوی ایرانی اسلامی» و «بیداری و اخوت اسلامی» است از اولویت انتخاب برخوردارند.

هر هنرمند می تواند در بخش شعر حداكثر ۶ اثر و در بخش داستان ۳ اثر را ارائه كند و هر اثر باید به طور مجزا در قالب فایل word و با اندازه قلم ۱۴ و نوع قلم B mitra بر روی لوح فشرده و همراه نسخه چاپی ارسال شود.

برای تسهیل در امر داوری، شاعران و نویسندگان كه چندین اثر دارند باید هر اثر خود را در صفحات جدا از هم چاپ و در ۳ نسخه ارسال كنند. صفحات متون نیز باید بدون ذكر نام و مشخصات صاحب اثر ارسال شود.

همچنین درج كد رهگیری و بخش روی صفحات آثار الزامی است و ثبت نام و دریافت كد رهگیری تنها از طریق سایت www.artfest.ir میسر خواهد بود.

حداكثر سن شركت كنندگان تا زمان برگزاری جشنواره نیز ۳۰ سال تمام تعیین شده است (متولدان ۱۳۶۴/۲/۳۰به بعد).

دبیرخانه جشنواره در صورت صلاحدید، آثار منتخب را با نام صاحب اثر چاپ خواهد كرد و هر فرد می‌تواند هم زمان در همه بخش‌ها شركت كند و در مجموع ۸۰ نفر از شركت كنندگان در دو بخش داستان و شعر به مرحله پایانی جشنواره دعوت خواهند شد.

پس از پایان جشنواره آثار ارسالی به شركت كنندگان عودت داده نمی‌شود و دبیرخانه جشنواره از دریافت آثار ارسال شده بعد از موعد مقرر معذور است.

به كلیه راه یافتگان مرحله پایانی جشنواره در صورت حضور و شركت در كارگاه‌ها و نشست‌های تخصصی علاوه بر كمك هزینه ایاب و ذهاب مبلغ ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال تعلق خواهد گرفت.

همچنین به نفر برگزیده در بخش داستان كوتاه بزرگسال، داستان كوتاه كودك و نوجوان و شعر كودك و نوجوان و نفرات برگزیده در بخش شعر نو، شعر كلاسیك و ترانه و سرود فرصت انتشار یك مجموعه اثر توسط انتشارات سوره مهر اعطا می‌‌شود.

یاد آوری می شود، آخرین مهلت ارسال آثار تا۱ اسفند ماه ۱۳۹۳ و زمان برگزاری جشنواره نیز اردیبهشت ۱۳۹۴اعلام شده است و هنرمندان می توانند پس از ثبت نام اینترنتی در جشنواره آثار خود را به نشانی: تهران، خیابان سمیه، نرسیده به خیابان حافظ، حوزه هنری، طبقه همكف، دبیرخانه مركزی جشنواره‌ها ارسال كنند.