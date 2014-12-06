اقتدارایران غربی ها را پای میزمذاکره نشاند/ هوانیروز آماده دفاع ازکشور

به گزارش خبرنگار مهر، امیر یوسف قربانی پیش از ظهر شنبه در مراسم سالگرد شهادت خلبان احمد کشوری که با حضور نماینده ولی فقیه در استان، استاندار کرمانشاه و جمعی از فرماندهان نظامی و انتظامی برگزار شد، اظهار داشت: پایگاه هوا نیروز کرمانشاه شهدای بسیاری را تقدیم انقلاب و نظام اسلامی کرده است.

وی افزود: این پایگاه در دوران دفاع مقدس با تقدیم ۸۳ تن از بهترین نیروهای خود، نقش مهمی را در پیروزی کشور طی هشت سال جنگ تحمیلی ایفا کرد.

قربانی با بیان اینکه هوا نیروز در همه عملیات های دوران دفاع مقدس حضور داشت، گفت: پایگاه هوا نیروز کرمانشاه طی هشت سال جنگ تحمیلی ۵۶ عملیات آفندی و پدافندی را با کمک سایر نیروها انجام داده است.

وی یادآور شد: در عملیات مرصاد نیز دلاور مردان این پایگاه نقش خود را به خوبی ایفا کرده و برای شکست دشمن دلاورانه جنگیدند.

فرمانده پایگاه هوانیروز کرمانشاه در ادامه به توان بالای نیروهای هوانیروز ارتش اشاره کرد و افزود: در خرداد ماه امسال که مسئله گروهک داعش مطرح شد نیروهای هوا نیروز کرمانشاه در کمترین زمان ممکن در مرز مستقر شدند.

قربانی ادامه داد: این در حالی بود که نیروهای داعشی به هفت کیلومتری خانقین رسیده بودند، اما به هنگام نزدیکی به مرزهای ایران با ستون هایی همچون کوه مواجه شده و جرات نکردند بیش از ۴۰ کیلومتر به مرزهای ایران نزدیک شوند.

وی در ادامه با اشاره به قدرت و اقتدار ایران در منطقه اظهار داشت: امروز شاهد هستیم که قدرت های دنیا مقابل ایران پای میز مذاکره نشسته اند که این اثبات کننده اقتندار ایران است.

قربانی بر تداوم راه شهدا تاکید کرد و گفت: جایگاه کنونی کشور با تلاش و ایثار به دست آمده و ما وظیفه داریم که این راه را ادامه دهیم.

گفتنی است، در پایان این مراسم از خانواده های شهید کیومرث کشوری، محسن درخشان و یحیی شمشادیان تجلیل شد.