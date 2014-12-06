تدوین شیوه نامه پلیس برای نظارت بر کنسرتها/ کلاه حجاب کاملی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر،سرهنگ محمد مسعود زاهديان با اشاره به فعاليت پررنگ گشت هاي امنيت اخلاقي در سطح جامعه، اظهار داشت: افراد بد پوششي که ضوابط عمومي عفاف و حجاب را در جامعه رعايت نمي کنند از طريق واحدهاي پليس امنيت اخلاقي مورد پيگرد قرار گرفته و با برخورد هاي مشاوره اي و آموزشي با آنان مي شود.

وي با اشاره به اينکه اقدامات پليس امنيت اخلاقي، دفاعي و ايجابي است، افزود: اين پليس به دنبال حفظ اصالت فرهنگي و اجتماعي متناسب با خواست عمومي جامعه ايراني و تحکيم آنها است.

رئيس پليس امنيت اخلاقي ناجا در پاسخ به اين سئوال که آيا با نزديک شدن به فصل زمستان برخوردها و فعاليت گشت امنيت اخلاقي کاهش مي يابد يا خير، برخورد با خودنمايي و هنجارشکني را وظيفه جاري اين پليس دانست و گفت: عفاف و حجاب در جامعه تعريف شده و ممکن است لباسي داراي پوشيدگي باشد اما مايه تبرج و خودنمايي بوده و عفت عمومي را مورد هدف قرار دهد.

به گفته زاهديان، مصاديق حجاب که مورد پذيرش ضوابط شرعي و عرفي است، مشخص بوده و افراد نبايد با لباس هاي بدن نما عفت عمومي را جريحه دار کنند که در اين صورت مورد پيگرد قرار مي گيرند.

اين مقام انتظامي با اشاره به مصاديق بدپوششي و برخورد پليس امنيت اخلاقي با بدپوششان در زمستان 93، گفت: بطور حتم کلاه حجاب کاملي براي بانوان محسوب نمي شود و با استفاده کنندگان مانتوهاي کوتاه، تنگ و منقوش به تصاوير نامأنوس با فرهنگ ايراني و ساپورت هاي بدن نما و منقش به طرح هاي مبتذل برخورد شده و در صورت مواجهه گشت هاي پليس، اين افراد براي اصلاح وضع ظاهري خود به مقرهاي تعيين شده، هدايت مي شوند.

شيوه نامه مشترک پليس و وزارت ارشاد براي مجوز کنسرت ها

در ادامه رئيس پليس امنيت اخلاقي ناجا با اشاره به تهيه و تدوين شيوه نامه اي مشترک توسط پليس و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي براي نحوه صدور مجوز به کنسرت ها، گفت: در راستاي کاهش ناهنجاري ها، مشخص شدن ضوابط فرهنگي و فني سالن هاي برگزاري موسيقي زنده، رعايت حقوق شهروندي و عدم تجاوز به حريم افراد در اينگونه برنامه ها، اين شيوه نامه با همکاري معاونت هنري وزارت ارشاد در دست بررسي و تصويب است.

وي افزود: اين شيوه نامه مشترک، کيفيت برگزاري کنسرت ها را مشخص مي کند نه اينکه کنسرتي دراستاديومي برگزار شود که ابزار فني آن فراهم نيست و حقوق شهروندي و ضوابط انتظامي در آن رعايت نمي شود.

به گفته زاهديان، اين شيوه نامه مشترک، روندي مشخص و يکنواخت براي اجراي مقررات و قوانين برگزاري کنسرت ها است تا با کمترين مشکل شاهد برگزاري اين فعاليت فرهنگي باشيم؛ نظرات ناجا در رابطه با تدوين شيوه نامه به مرکز موسيقي وزارت فرهنگ و ارشاد ارائه شده است و منتظر جمع بندي و ارائه متن نهايي از سوي مرکز مذکور هستيم.