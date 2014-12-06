به گزارش خبرگزاری مهر، محمد یعقوبی با بیان این مطلب افزود: از این تعداد کد ملی ۶۰ درصد شامل گروه کالای مواد غذایی، ۳۰ درصد گروه کالایی مواد شیمیایی و ۱۰ درصد شامل سایر کالاها بوده است.

معاون امور بازرگانی با اشاره به ارائه اطلاعات در فرآیندهای بازرگانی، صنعتی و در بستر اطلاعاتی عناصر مختلف زنجیره تامین کالا مانند حمل ونقل، توزیع و... ، نظام ملی طبقه بندی و خدمات شناسه کالا و خدمات (ایران کد) را مهم تلقی نموده و اعلام کرد: شرکت ها و موسسات تولیدی، توزیعی استان باید برای هر قلم کالا و خدماتی که دارای کد ملی بوده، با عضویت در سامانه ایران کد علاوه بر تخصیص کد عضویت و کد ملی و شناسه برای هریک از محصولات و خدمات یک صفحه اختصاصی وب برای هر موسسه منظور شود که به منزله غرفه او در نمایشگاه مجازی اینترنتی خواهد بود.

یعقوبی در خصوص مزایای ایران کد بیان کرد : سهولت در ثبت اطلاعات، ردیابی و مدیریت اطلاعات بوده و موجب کاهش سطح ذخیره ها در انبارها و کاهش هزینه ها در انبارداری، بهبود و ایجاد اعتماد سازی مشتریان داخلی و خارجی، ارائه خدمات به مشتریان، برنامه ریزی و کنترل تولید موثر است.

وی در پایان تصریح کرد: از شرکت ها و موسسات تولیدی، توزیعی استان درخواست می شود جهت تمدید و عضویت به سایت اینترنتی ایران کد www.irancode.ir مراجعه و یا با شرکت ایلیا الکترونیک خزر نماینده مر کز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران (ایران کد) در استان مازندران با شماره تلفن ۴۴۲۵۹۳۸۱ و دورنگار ۴۴۲۵۰۹۱۷ تماس بگیرند.