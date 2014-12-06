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۱۵ آذر ۱۳۹۳، ۱۴:۵۰

یعقوبی:

۳۰۰ ایران‌کد در مازندران صادر شد

۳۰۰ ایران‌کد در مازندران صادر شد

ساری - معاون امور بازرگانی سازمان صنعت ، معدن و تجارت مازندران گفت: در شش ماه نخست سال جاری تعداد ۳۰۰ کد ملی برای اعضاء ایران کد در سامانه مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران صادر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد یعقوبی با بیان این مطلب افزود: از این تعداد کد ملی  ۶۰ درصد شامل گروه کالای مواد غذایی، ۳۰ درصد گروه کالایی مواد شیمیایی و ۱۰ درصد  شامل سایر کالاها بوده  است.

معاون امور بازرگانی  با اشاره  به ارائه  اطلاعات در فرآیندهای بازرگانی، صنعتی  و در بستر اطلاعاتی عناصر مختلف زنجیره تامین کالا مانند حمل ونقل، توزیع و...  ، نظام  ملی طبقه بندی و خدمات شناسه کالا و خدمات (ایران کد) را مهم  تلقی نموده  و  اعلام کرد: شرکت ها و موسسات تولیدی، توزیعی  استان باید برای هر قلم کالا و خدماتی که  دارای کد ملی بوده، با عضویت در سامانه ایران کد علاوه بر تخصیص کد عضویت و کد ملی و شناسه برای هریک از محصولات و خدمات  یک صفحه اختصاصی وب برای هر موسسه منظور شود که به منزله غرفه  او در نمایشگاه مجازی اینترنتی خواهد بود.

 یعقوبی در خصوص مزایای ایران کد بیان کرد : سهولت در ثبت اطلاعات، ردیابی و مدیریت اطلاعات  بوده و موجب کاهش سطح ذخیره ها  در انبارها و کاهش هزینه ها در انبارداری، بهبود و ایجاد اعتماد سازی مشتریان داخلی و خارجی، ارائه خدمات به مشتریان، برنامه ریزی و کنترل تولید موثر است.

وی در پایان تصریح کرد: از شرکت ها و موسسات تولیدی، توزیعی  استان درخواست می شود جهت تمدید و عضویت به سایت اینترنتی ایران کد www.irancode.ir   مراجعه و یا با شرکت ایلیا الکترونیک خزر  نماینده مر کز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران (ایران کد)  در استان مازندران با شماره تلفن  ۴۴۲۵۹۳۸۱  و دورنگار ۴۴۲۵۰۹۱۷  تماس بگیرند.

کد مطلب 2437016

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