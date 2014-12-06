رشدی که پایه علمی ضمیمه آن نباشد پایدارنیست/پژوهش در مدارس نهادینه شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ناصر نیک بخت ظهر شنبه در مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر استان همدان به تجاری نشدن تحقیقات در استان و کشور اشاره کرد و افزود: متاسفانه تحقیق و پژوهشی که با "به به" و "چه چه" مواجه شده در نهایت در آرشیو سازمان و یا ویترین کتابخانه استفاده می شود.

استاندار با بیان اینکه بارها از اهمیت پژوهش صحبت و شعارهایی در این حوزه بیان شده است، ادامه داد: همین عمل نکردن به شعارها و استفاده نکردن بخش خصوصی از تحقیقات باعث بی میلی پژوهشگر به تحقیق شده است.

نیک بخت با اشاره به اینکه پژوهشگران و محققان به اینکه تحقیقاتشان محصول داشته و در نهایت آن محصول به تولید برسد، دلگرم نیستند، گفت: ۱۰۰ برابر شدن مقالات و یا مدرک های دکتری در صورتی که کاربردی نشود، سودی ندارد.

وی ابراز داشت: باید مدرک گرایی کنار گذاشته و دانشجویی که فارغ التحصیل می شود آمادگی ورود به بخش خصوصی و کمک به بخش خصوصی را داشته باشد.

پژوهش باید در مدارس نهادینه شود

استاندار با بیان اینکه پژوهش باید در مدارس نهادینه شود، اظهار داشت: باید فاصله بین دانشجو و صنعت کم شده و نباید تنها به مدرک اکتفا کرد و باید محقق را پرورش داد و به محقق کمک کرد.

نیک بخت با بیان اینکه اعتبارات ناچیزی به پژوهش تخصیص داده می شود اما آن مقدار هم در جای خود هزینه نمی شود، اظهار داشت: این در حالی است که در تاکیدات مقام معظم رهبری و دولت ها و به خصوص دولت تدبیر و امید و سند جامع توسعه و برنامه های توسعه به بحث پژوهش و فناوری تاکید شده است.

استاندار همدان با اشاره به اینکه توسعه استان مهم بوده و توسعه از شقوق اقتصاد است، ابراز داشت: ارتباط صنعت با دانشگاه بسیار مهم بوده و این دو خط موازی هم حرکت می کنند و تا مادامی که حلقه بین دانشگاه و صنعت و توسعه ایجاد نشده این دو خط به هم نمی رسند.

نیک بخت در مورد اینکه مدیران استان اذعان دارند که بودجه تحقیقات و پژوهش محدود است، اظهار داشت: به بودجه یک درصد و یک و نیم درصد اکتفا نمی کنم و تا پنج درصد بودجه به تحقیقات تخصیص می دهم به شرطی که تحقیقات کاربردی برای استان ارائه شود.

وی با بیان اینکه باید در اعتبارات جدید برای بخش تحقیقات و فنآوری به یک درصد و یک و نیم درصد اکتفا نکنیم، گفت: استان همدان زمینه مطالعه و تحقیقات را دارد.

وی ابراز داشت: تحقیقات و پژوهش ها باید عملی شود و در حال حاضر استان همدان بر روی آنتن توسعه قرار گرفته است.

سفر معاون اول رئیس جمهور به همدان

وی در این خصوص اظهار داشت: حضور مسئولین کشوری در استان گویای این مسئله است که استان همدان بر روی آنتن توسعه قرار گرفته و در حال حاضر همه کشور می دانند که استان همدان قصد توسعه دارد.

استاندار در ادامه سخنانش از سفر معاون اول رئیس جمهور و سفر رئیس دفتر رئیس جمهور به همدان خبر داد و افزود: توجه به استان همدان جلب شده و همدان در کریدور رشد قرار گرفته است.

نیک بخت با اشاره به اینکه رشدی که پایه علمی ضمیمه آن نباشد پایدار نیست، عنوان داشت: پژوهش باید محور توسعه قرار گیرد تا به نتیجه برسیم.

وی با بیان اینکه دنیایی که از نظر علمی پیشرفت کند به طور قطع محور آن پژوهش بوده و تحقیق و پژوهش ذخایری فراتر از نفت است، گفت: باید از نفت دل بکنیم و به دنبال پژوهش های کاربردی برویم.

استاندار همدان با تاکید بر اینکه پول سرمایه نیست، اظهار داشت: اندیشه سرمایه ای است که باید آن را کاربردی کنیم.

گفتنی است در این مراسم از ۶۸ نفر از پژوهشگران، محققان، کارآفرینان و صاحبان ایده و مسئولان استانی تجلیل شد.