به گزارش خبرگزاری مهر، در این نمایشگاه که از تنوع بالایی در استفاده از مواد و متریال برخوردار است، هنرمندانی چون بهنام آخربین، زهرا ندایی، آبان صالحی، زهرا صادقی، افرا میرفارسی، باران حمیدی، فاطمه حیدری، هانیه میرقاسمی، حسین نخعی، بهاره امیری، مهسا صمیم، ساناز صلیبی، نجلا الهیاری، ریحانه میرجهانی، گلنوش حشمتی، سعید محمودی، آزاد مکارمی، فرزانه آخوندیان، نگار تاجگردان، آناهیتا عباسی، صبا اسماعیلی، فاطمه صفری، ثمین فروغی، صادق ادهم، کتایون برزگر، شیما تاجبخش، حانیه حسننژاد و پریسا حقیری هر کدام با یک اثر شرکت کردهاند.
گلنوش حشمتی، دبیر نمایشگاه و یکی از هنرمندان شرکتکننده در آن که با یک اثر ترکیب نور و فلز در این نمایشگاه حضور دارد، در حاشیه افتتاحیه درباره برگزاری این نمایشگاه گفت: در این نمایشگاه ۲۸ دانشجوی مجسمهسازی دانشگاه تهران از ترمهای پایین تا کسانی که پایاننامه دارند در آن شرکت کردهاند. اکثر کارها حجم است و چند اثر هم به صورت حجم دیواری ارائه شدهاند. موضوع آثار آزاد بود و هنرمندان یکی از کارهایشان را که در کلاس های هنرمندانی از جمله کامبیز صبری، ریما اسلاممسلک و نرگس حریریان با موضوعات آزاد خلق کردهاند، به نمایش درآوردهاند.
حشمتی در ادامه با اشاره به سالانه بودن این نمایشگاه، افزود: این سال سومی است که این نمایشگاه برگزار میشود و هدفمان این است که هر سال یک نمایشگاه کلی از کارهای دانشجویان مجسمهسازی دانشگاه تهران برگزار کنیم که نتیجهای از هر سال به نمایش درآید. چون به هر حال این دانشجویان میخواهند هنرمندان آینده باشند، این نمایشگاه باعث میشود روند کاری و پیشرفت و تحول در آثار آنها قابل بررسی باشد. در عین حال نمایشگاه، چالشی است برای دانشجویان به دلیل اینکه مجبورند یک کار نمایشگاهی ارائه کنند و متریالی که استفاده میکنند جدیتر است، کارها باید در ابعاد بزرگتری ارائه شود و این نوع کار موجب پیشرفت دانشجویان میشود.
دبیر نمایشگاه گروهی مجسمهسازی دانشجویان دانشگاه تهران درباره ویژگیهای آثار اظهار کرد: آثار این نمایشگاه از پلکسی گلس، آلمینیوم، چوب، سرامیک، سنگ و ... ساخته شده و در کل نمایشگاه از تنوع مواد بالایی برخوردار است. همچنین آثار از حدود سه ضلع هر کدام 50 سانتیمتر شروع میشود تا اثری که ارتفاعش به 1 متر و 20 سانتیمتر میرسد. قیمتها نیز از 500 هزار تا 1 میلیون و 500 هزار تومان تعیین شده است.
گلنوش حشمتی با اشاره به اینکه این نمایشگاه را انجمن علمی مجسمهسازی دانشگاه تهران برگزار میکند، اضافه کرد: بیشتر هدف ما این است که این نمایشگاه به صورت مرتب و سالانه برگزار شود و پیگیری در آن باشد که طی آن فعالیت و پیشرفت دانشجویان مشخص شود. یعنی بتوان نیتجه گرفت که دانشجویان چه کار میکنند و به چه سمتی میروند.
علاقهمندان برای دیدن آثار این نمایشگاه میتوانند تا ۲۱ آذر همه روزه از ساعت ۱۳ تا ۲۰ به نشانی خیابان آیت الله طالقانی، خیابان موسوی شمالی، خانه هنرمندان ایران، نگارخانه ممیز مراجعه کنند.
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