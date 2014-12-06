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۱۵ آذر ۱۳۹۳، ۱۴:۳۱

عبور ۱۵۰ هزار زائر اربعين از مرز مهران

عبور ۱۵۰ هزار زائر اربعين از مرز مهران

معاون سياسي امنيتي استاندار ايلام گفت: تا ساعت ۲۴ روز گذشته (جمعه)، ۱۵۰ هزار زائر اربعين از مرز مهران عبور كردند و پيش بيني مي‌كنيم تعداد زائران عبوري از اين مرز به ۳۰۰ هزار نفر برسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «حسين كلانتري»، درخصوص ازدحام جمعيت براي ورود به خاك عراق و مشكلات پيش آمده و منتظر ماندن مردم در صفوف افزود: اين پايانه براي تردد روزانه ۱۰ هزار نفر طراحي شده درصورتيكه روز گذشته از اين پايانه ۵۵ هزار نفر عبور كرده و وارد خاك عراق شدند.

وي با تقدير از همه دستگاه‌هاي اجرايي و انتظامي و سياسي و امنيتي استان ايلام خاطرنشان كرد: تلاش شبانه روزي افراد زحمتكش موجب شده تا بتوانيم از پنج ونيم برابر ظرفيت اين پايانه استفاده كنيم.

معاون سياسي و امنيتي استاندار ايلام گفت: سرويس دهي مطلوب جمعيت هلال احمر و ديگر دستگاه‌هاي اجرايي براي اسكان زائران در شهر و مرز مهران در مقايسه با سال‌هاي گذشته خوب و بصورت ويژه انجام شده تا آنها بتوانند از امكانات رفاهي بهره مند شوند.

كلانتري افزود: با برگزاري جلسات متعدد درصدديم تا بتوانيم خدمات مطلوبي به زائران ارائه دهيم و در همين راستا با همكاري دستگاه‌هاي اجرايي و شهرداري مهران، امكانات اسكان ۳۰ هزار زائر فراهم شده است.

وي گفت: همچنين اماكني براي پارك خودروهاي شخصي زائران معين شده است.

كلانتري از زائران درخواست كرد با صبر و تحمل، پرسنل خدوم را براي سرويس دهي بهتر ياري كنند.

معاون سياسي امنيتي استاندار ايلام افزود: براي ورود به خاك كشوري ديگر، هماهنگي چند روزه لازم است و معطل شدن چند ساعته و عبور از يك گذرگاه باريك با اين حجم جمعيت، بطور قطع مشكلات و دردسرهايي براي افرادي كه صبر و تحمل ندارند، ايجاد خواهد كرد.

كلانتري ضمن عذرخواهي از زائران به خاطر برخي كاستي‌هاي موجود گفت: اميدواريم با هماهنگي كشور مقابل، خدمات دهي به زائران مطلوب‌تر شود.

کد مطلب 2437021
مهناز قربانی مقانکی

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