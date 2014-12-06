۲۵۰ دستگاه خودروی برف روب در جاده های لرستان مستقر می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر محبی ظهر شنبه در جلسه طرح امداد و نجات زمستانی اظهار داشت: راهداری اداره کل راه و شهرسازی لرستان ۲۵۰ دستگاه خودروی برف روب را در سطح استان در حالت آماده باش قرار داده است.

وی ادامه داد: ذخیره این خودروهای برف روب هشت هزار و ۵۰۰ تن نمک است.

معاون راهداری اداره کل راه و شهرسازی لرستان اظهار داشت: در قالب اجرای طرح زمستانی چهار هزار و ۵۰۰ کیلومتر از راههای اصلی، فرعی و روستایی لرستان تحت پوشش این طرح قرار می گیرند.

محبی با اشاره به اکیبهای راهداری پیش بینی شده در قالب اجرای این طرح افزود: خودروهای برف روب به صورت شبانه روزی در جاده ها و گردنه های برفگیر استان مستقر خواهند بود.

وی یادآور شد: مردم نیز می توانند برای اطلاع از وضعیت راههای لرستان در زمستان با شماره ۱۴۱ سامانه تلفن گویای این اداره کل تماس بگیرند.

۲۵ پایگاه ثابت هلال احمر در سطح جاده های لرستان مستقر شد

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان لرستان نیز در این جلسه با تشریح اقدامات صورت گرفته اظهار داشت: همزمان با فرا رسیدن فصل زمستان ۲۵ پایگاه ثابت جاده ای هلال احمر درسطح جاده های استان مستقر شده اند.

حسین رضا مرادی با اشاره به آمادگی نیروهای جمعیت هلال احمر لرستان در این زمینه عنوان کرد: این پایگاههای ثابت جاده های امداد رسانی لازم را به مسافران در راه مانده انجام خواهند داد.

رئیس مرکز حوادث و فوریتهای پزشکی لرستان نیز از آمادگی این نهاد برای خدمات رسانی به مردم در فصل زمستان در سطح جاده ها خبر داد.

رفاهی گفت: در این راستا ۵۵ پایگاه ثابت امداد و نجات اورژانس در سطح جاده های استان مستقر شده است.