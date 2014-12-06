تحرکات تبلیغاتی در قائمشهر زودتر از شهرهای دیگر آغاز شده است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت اله علی معلمی بعد از ظهر شنبه در جلسه شورای شهر قائمشهر با اشاره به اینکه نمایندگان مجلس منتخب مردم بوده و همواره مورد تکریم و احترام هستند، اظهار داشت: با تأسی از شیوه امام راحل و مقام معظم رهبری هر دولتی که سرکار است برخاسته از رأی مردم است و مورد حمایت است.

وی با توجه به قانون تجمیع انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، افزود: بنده شرعا" و عرفا" بی طرفی خود را در انتخابات اعلام کرده و اگر هم جایی تقدیر و تکریم می کنم بر اساس وظیفه و تشخیص و طرفداری از رأی مردم است.

امام جمعه قائمشهر ضمن تشکر و قدردانی از مدیریت فرماندار و تلاش کاری اعضای شورای شهر و شهردارو پشتیبانی نمایندگان قائمشهر در مجلس شورای اسلامی، گفت: قائمشهر با مشکلات عدیده ای از جمله مسئله نساجی مواجه است که با تدبیر و مدیریت و تلاش مضاعف مسئولان تا حدودی حل شده است و تلاش مضاعفی را برای ادامه آن می طلبد.

نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری خطاب به اعضای شورای شهرگفت: شما معتمد شهرستان هستید و این نعمت بزرگی است.

وی ادامه داد: با تشکیل اتاق فکر امورات را الویت بندی کرده و پروژه هایی را که قابلیت اجرایی دارند به شهرداری ارائه دهید و بنا بر وعده الهی اگر همدلی و همسویی باشد پروژه هایی که زودتر به نتیجه مب رسند مقدم تر خواهند بود.

امام جمعه قائمشهر خواستار احداث پارک بازار در هر محله شد تا از این طریق بازارهای محلی ساماندهی شده و دست فروشان بومی هم از غیربومی شناسایی شوند.