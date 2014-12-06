به گزارش خبرنگار مهر، سید تقی نوربخش ظهر شنبه در مراسم افتتاح شعبه سه تأمین اجتماعی بابل گفت: کارگزاری های های جدید در کنار ۱۴۰ کارگزاری موجود، خدمات برون سپاری شده سازمان تأمین اجتماعی به کارگزاری ها را به بهترین شکل ارائه می دهند.

وی ضمن تشکر از نمایندگان مردم بابل در مجلس شورای اسلامی برای پیگیری منافع بیمه شدگان این شهرستان، گفت: هدف سازمان تأمین اجتماعی ارائه خدمات مطلوب به بیمه شدگان این سازمان است.

وی بیان داشت: شعبه سوم تامین اجتماعی این شهرستان برای بهره برداری از خدمات جنوب این شهرستان ازخدمات بیمه ای دراین مکان راه اندازی شد تامردم بندپی شرق و غرب و جاده گتاب بتوانند از خدمات ان بهره ببرند.

نوربخش با بیان اینکه شعبه سه تأمین اجتماعی بابل برای خدمت رسانی به بیمه شدگان آغاز به کار می کند، تصریح کرد: این شعبه به منظور خدمت رسانی مطلوب به بیمه شدگان این شهرستان در یک ساختمان استیجاری افتتاح شد و در اسرع وقت با خریداری زمین برای احداث ساختمانی در خور شأن بیمه شدگان این شهرستان اقدام خواهیم کرد.

نوربخش با بیان اینکه امیدداریم در آینده نزدیک مراجعه کنندگان مراجعه به سازمان تامین اجتماعی بتواند از خدمات این سازمان بهره ببرد و درحال حاضر یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر کارهای بیمه خود را به طریق غیر حضوری انجام می دهند که هر روز در حال افزایش است.

لازم به ذکر است، شعبه سه تأمین اجتماعی بابل دارای ۱۶ هزار بیمه شده اصلی، دو هزار و ۵۰۰ مستمری بگیر و چهار هزارو ۶۵۰ کارگاه تحت پوشش است و این شعبه در مجموع به ۷۰ هزار بیمه شده، مستمری بگیر و افراد تحت پوشش آنان خدمات ارائه خواهد کرد.