تیم فوتبال الوند همدان از خطر انحلال نجات یافت

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال الوند همدان فصل گذشته عملکرد بسیار ضعیفی در لیگ دسته اول فوتبال به نمایش گذاشت و حاصل این عملکرد چیزی نبود جزء سقوط تیم محبوب و مردمی الوند به لیگ دسته دوم فوتبال که در نتیجه تیم الوند در آن فصل اسیر حاشیه هایی شد که در آخر گریبانگیر خود آنها را هم گرفت.

اما اتفاقی بدتر از این سقوط در حال رخ دادن در فوتبال همدان بود بطوریکه مقرر بود امتیاز این تیم به خارج از استان واگذار شود که تلاش های مسئولان و سایر دست اندرکاران فوتبال همدان مانع از این شد که اتفاقی تلخ به کام مردم همدان تلخ تر شود.

این تیم با آغاز لیگ دسته دوم روند پرفراز و نشیبی را داشت و تا پایان نیم فصل اول با انجام هشت بازی و کسب ۹ امتیاز و میانگین تقریبی یک امتیاز در هر بازی در رتبه ششم جدول گروه چهارم قرار گرفت اما پس از آخرین هفته نیم فصل اول که الوندی ها در همدان برد ارزشمندی برابر هف سمنان گرفتند خبرهای خوبی از اردوی این تیم به گوش نمی رسید.

بعد از اینکه کادر فنی این تیم پس از هفته هشتم چند روزی را به بازیکنان این تیم استراحت داد و پیگیر مطالبات و درصدی از قراردادها شد، بهرام یدی مالک این تیم نتوانست درصدی از قرادادهای تیم را فراهم کند و در اختیار وحید بیگم جانی مدیرعامل باشگاه قرار دهد.

همین موضوع باعث شد که تمرینات الوند به کلی تعطیل شود و شاهد ابراز نگرانی مردم و هواداران این تیم باشیم تا با تعطیلی شش روزه تمرینات، الوند در آستانه انحلال قرار بگیرد.

اما پیگیری های مدیرعامل این تیم و حمایت های مسئولین استانی باعث شد تا با تزریق پول به حساب الوند مشکلات این تیم برطرف شود که به همین علت خبرگزاری مهر گفتگویی را با سرپرست تیم فوتبال الوند همدان انجام داده است.

استان بسیج شده تا الوند در همدان حفظ شود

سرپرست تیم فوتبال الوند همدان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشکلات پیش آمده برای این تیم اظهار داشت: پس از پایان هفته هشتم مدیرعامل باشگاه سعی کرد تا مقداری از قراردادهای تیم را پرداخت کند که متاسفانه مشکلات شدید مالی باشگاه مانع از انجام این کار شد.

فرشید گل محمدی افزود: بهرام یدی مالک این تیم نیز توان پرداخت هزینه های این تیم را نداشت و صحبت از واگذاری باشگاه به هیئت فوتبال همدان شده بود.

وی با بیان اینکه باید حداقل تا نیم فصل ۳۰ درصد از قراردادها پرداخت می شد، گفت: در مجموع کمتر از هشت درصد مبلغ به بازیکنان تیم داده شده بود و این در حالی بود که کادرفنی حتی ریالی دریافت نداشتند.

سرپرست تیم فوتبال الوند همدان عنوان کرد: نبود پول و مشکلات مالی بازیکنان باعث از بین رفتن تمرکز تیم می شد و ادامه راه برای تیم فوتبال الوند همدان با این وضعیت غیرممکن بود.

گل محمدی با اشاره به بسیج شدن مسئولان استان برای حمایت از این تیم گفت: در نهایت حمایت استاندار ورزش دوست همدان باعث شد تا حدی از مشکلات مالی باشگاه حل شود.

وی یادآور شد: با دستور استاندار همدان و پیگیری معاونان وی به زودی مبلغ قابل توجهی به باشگاه تزریق خواهد شد تا بتوانیم به تعهد پرداخت ۳۰ درصد قراردادها تا نیم فصل عمل کنیم.

گفتنی است تیم فوتبال الوند همدان در هفته دهم لیگ دسته دوم فوتبال گروه چهارم چهارشنبه ۱۹ آذرماه ساعت ۱۴ میهمان شهرداری جویبار است.

جدول لیگ دسته دوم فوتبال باشگاه های کشور گروه چهارم: