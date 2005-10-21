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۲۹ مهر ۱۳۸۴، ۱۴:۰۴

رئيس سازمان تبليغات اسلامي خراسان جنوبي در گفتگو با "مهر " خبر داد :

مساجد خراسان جنوبي به سيستم رايانه اي مجهز شدند

تعداد هشت مسجد از مساجد استان به سيستم رايانه و نرم افزارهاي علوم اسلامي مجهز شدند .

رئيس سازمان تبليغات اسلامي خراسان جنوبي در گفتگو با خبرنگار گروه دين وانديشه "مهر" در مشهد با اعلام اين خبر گفت : از اين تعداد 4 مسجد در مركز استان (مسجد امام حسين (ع) ، مسجد علي بن ابيطالب (ع) ، مسجد امام حسن عسكري (ع) و مسجد النبي (ص)  ) ، 2 مسجد در قاين (مسجد جامع و مسجد امام حسين (ع) )، يك مسجد در نهبندان (مسجد چهارده معصوم ) و يك مسجد در سر بيشه (مسجد جامع ) به اين امكانات مجهز شدند .

حجت الاسلام و المسلمين لطفيان افزود : در آينده مساجد بيشتري در سطح استان با امكانات رايانه اي تجهيز خواهند شد .

وي ابراز اميدواري كرد روز به روز شاهد شكوفايي و بالندگي هر چه بيشتر مساجد باشيم و با همت و تلاش تمامي ادارات و نهادها و آحاد جامعه مساجد را از غربت وانزوايي كه در آن به سر مي برند بيرون آوريم .

حجت الاسلام لطفيان همچنين اعلام كرد : در آينده نزديك با راه اندازي شبكه تبيان در استان ، مساجد به شبكه اينترانت نيز دسترسي پيدا مي كنند .

کد مطلب 243704

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