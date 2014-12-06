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۱۵ آذر ۱۳۹۳، ۱۴:۵۷

حجت الاسلام خاتمی:

توجه ویژه به حوزه تبلیغ دینی در جامعه صورت بگیرید

توجه ویژه به حوزه تبلیغ دینی در جامعه صورت بگیرید

زنجان-نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان گفت: باید توجه ویژه به حوزه تبلیغ دینی در جامعه صورت بگیرید و از ابزار روز در این زمینه استفاده شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی خاتمی ظهر شنبه در دیدار با مبلغان طرح هجرت با بیان اینکه  اهمیت تبلیغ دین به خروجی‌ها و برکات حاصل از آن است، افزود: تاثیرات تبلیغ موثر دینی می تواند در بخش های مختلف زندگی افراد در جامعه  خود را در جامعه نشان دهد.

وی با اشاره به ارزش و اهمیت تبلیغ دین در جامعه ادامه داد: تبلیغ دینی می تواند عامل مهمی در جلوگیری از ایجاد بسیاری از چالش ها در جامعه دینی شود.

حجت الاسلام خاتمی افزود: به طور قطع شکوه صفوف نمازجمعه و نماز جماعت مساجد و مصلاها نتیجه تبلیغ مبلغان دینی است و به همین دلیل مبلغان نباید ارزش خدمت خود را کم ببینند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان با بیان اینکه در حوزه تبلیغ دینی در نقاط روستایی توجه ویژه صورت بگیرد افزود: باید به توسعه خانه‎های عالم در روستاها توجه ویژه‌ای صورت گرفته مبلغ به این خانه های عالم  تلاش شود.

کد مطلب 2437040

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