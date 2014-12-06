به گزارش خبرنگار مهر، رضا جمشیدی ظهر شنبه در دهمین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه خراسان رضوی که در محل استانداری برگزار شد، در ارتباط با آخرین وضعیت اعتبارات خراسان رضوی، اظهار کرد: مجموع اعتبارات استان ۹۷۱ میلیارد تومان است که ۶۴۱ میلیارد تومان معادل ۶۶.۱ درصد آن تاکنون اختصاص یافته است.

وی افزود: از مجموع این اعتبارات تخصیص یافته ۳۰۸ میلیارد اعتبارات جاری و هزینه ای بوده است که ۲۱۴ میلیارد معادل ۶۳.۹ درصد در ۹ ماهه اول سال تخصیص یافته و ۱۴۸میلیارد تومان صرف حقوق و مزایای مستمر اداره‌ها که معادل ۸۰ درصد در ۹ ماهه اول سال بوده، اختصاص یافته است.

معاون برنامه ریزی و توسعه خراسان رضوی ادامه داد: همچنین ۱۶۱ میلیارد تومان معادل ۵۹.۵ درصد تخصیص یافته است و مجموع اعتبارات عمرانی ۶۶۲ میلیارد تومان بوده که تا کنون ۴۲۷ میلیارد تومان آن تخصصیص یافته است.

وی عنوان کرد: از مجموع اعتبارات تخصیص یافته از ۲ درصد سهم نفت و گاز کشور ۱۶۶ میلیارد در ۹ ماهه اعلام شده که ۷۵ درصد آن تخصیص یافته است.

جمشیدی بیان کرد: مجموع اعتبارات طرح‌های استانی ۱۳۴ میلیارد تومان در ۹ ماهه اول سال بوده که ۱۱۱ میلیارد تومان آن معادل ۸۳ درصد تخصیص داشته است.

وی افزود: از میان این طرح‌ها ۸ طرح ملی و استانی بر اساس مصوبات سفر هیئت دولت در ۹ ماهه اول سال به صورت ۱۰۰ درصد اعتبارات آن ابلاغ شده است و نیز اعتبارات مربوط به بند الف قانون ۲۲ که توسط نمایندگان ابلاغ شده است، ۲۰۹ میلیارد تومان بوده که با ۱۰۳ میلیارد تومان و معادل ۴۰ درصد تخصیص یافته است.

معاون برنامه ریزی و توسعه خراسان رضوی خاطر نشان کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون تنظیم و ماده ۱۲ قانون مدیریت بحران ۳۱ میلیارد تومان و ۱۹ میلیارد تومان اعتبارات جرائم رانندگی به صورت ۱۰۰ درصد ابلاغ شده اما تخصیص آنها صفر است.

وی اضافه کرد: یک میلیارد و ۵۹۴ میلیون تومان به اداره کل عشایر خراسان رضوی جهت آبرسانی به دام و تأمین علوفه اختصاص یافته است.

جمشیدی گفت: ۲۷ میلیارد تومان به آب اختصاص یافته که ۲۰ میلیارد برای آب شهری و ۷ میلیارد برای آب روستایی بوده و در پایان ۵ میلیارد تومان جهت خسارات ناشی از سیل یافته است.

وی از امضای تفاهم نامه علوم پزشکی، بسیج سازندگی و استانداری خراسان رضوی خبر داد و افزود: این تفاهم نامه برای احداث سه خانه‌ بهداشت در نیشابور، تعمیرات خانه بهداشت در کاشمر، تأسیس مرکز تخصصی جهاد دانشگاهی، تکمیل دو خانه عالم و خرید تجهیزات برای پایگاه انتقال خون امضا شده است.

معاون برنامه ریزی و توسعه خراسان رضوی اظهار کرد: از محل اعتبارات زیارت ۲ میلیارد تومان برای ایجاد شبکه ملی زیارت در اختیار صدا و سیمای استان قرار داده شد که سرانجام مدیرکل صدا و سیمای خراسان رضوی نامه‌ای مبنی بر عدم راه‌اندازی شبکه‌های جدید به استانداری ارسال کردند که باید این مبلغ عودت پیدا کند.

وی تصریح کرد: از این مبلغ یک و نیم میلیارد تومان صرف ساخت سرویس بهداشتی و یک میلیارد تومان جهت مناسب‌سازی ورودی‌های مشهد به منظور ارتقاء سطح کیفی خدمات برای زائرین در دهه آخر ماه صفر می‌شود.

جمشیدی در پایان به اعتبارات ماده ۱۸۰ در جلسات گذشته شورای برنامه ریزی و توسعه استانداری خراسان رضوی اشاره کرد و گفت: بر اساس دستور العمل های مشخص شده مبلغ ۳۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی که به شاخص های عملیاتی اختصاص یافته میان ۹ عملیات انتخابی و مصوب در جلسات قبلی بین شهرستان ها توزیع شده است.