رانش شش معدن مازندران/ ۱۲۰۰ فارغ التحصیل معدن بیکار هستند

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله عبدی ظهر شنبه در جلسه کمیته تخصصی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مازندران اظهار داشت: اصلی ترین بحران در مازندران منابع طبیعی استان است.معدن داران مازندران در اداره معدن درآمد چشمگیری ندارند و هر آنچه که تاکنون داشته اند از بخش سرمایه شخصی در معدن هزینه کرده اند و از درآمد معدن سودی به دست نیاورده اند.

وی در بخش دیگر گفت: معدن داران در بخش معارضین محلی دچار مشکلات زیادی هستند و هریک از محلی ها که اراده کنند می توانند برای این معدن داران ایجاد مزاحمت و مشکل کنند و فروش مصالح معدنی برای پیمانکاران معدن خلاف قانون است.

وی با شاره به این که هزار و ۲۰۰ فارغ التحصیل رشته معدن در استان بیکار هستند تصریح کرد :از این تعداد می توان در بخش کارشناسی معدن به خوبی بهره برداری کرد.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: حفظ و حراست از محیط زیست نمی تواندبا مالکیت خصوصی افراد در تعارض باشد.

محمد رضا باطنی عضو انجمن معدن استان در این جلسه اظهار داشت : نگاه ما باید به معدن عوض شود و ما در مازندران می توانیم معادنی داشته باشیم که بیشتر از کشاورزی و گردشگری ایجاد اشتغال کنند.

وی با تاکید بر این که محیط زیست و منابع طبیعی باید حفظ شود افزود: مااز سازمان صنعت و معدن رضایت نداریم چراکه ابهامات موجود در سازمان بیشترین صدمه را به بخش معدن زده است.

باطنی در ادامه تصریح کرد: اگر سلایق انفرادی و شخصی در ادارات کم شود بسیاری از مشکلات ما حل خواهد شد.

حسین اسماعیل زاده عضو هیات مدیره انجمن صنعت و معدن در ادامه این جلسه خاطرنشان کرد: در باب موضوعات مبتلا به در صنعت و معدن در یک یا دو جلسه نمی توان به همه موضوعات پرداخت.

وی با اشاره به فاصله میان تولیدکنندگان افزود: باید عظم فردی و جمعی صورت گیرد و تولید کنندگان به هم نزدیکتر شوند.

این عضو انجمن صنعت و معدن مازندران در ادامه بابیان این که یکی از مشکلات زیر ساختی استان مربوط به معدن است خاطر نشان کرد:برگزاری این جلسات باید به صورت کاملا کارشناسانه برگزار گردد.

وی تاکید کرد : ما برای رسیدن به یک نقطه مطلوب باید جلسات را به صورت تخصصی تر برگزار کنیم و صرفا برگزاریجلسه نیز مطلوب نخواهد بود. باید با همه سازمان هایی که به نحوی با بهره برداری معادن در ارتباط هستند تعامل برقرار شودو را ه حل مناسب اتخاذ شود.

وی در بخش دیگر محدودیت تردد ماشین های حمل شن و ماسه را از دیگر چالش های به عمل آمده در ساخت و ساز های استان برشمرد و گفت: از ساعت پنج صبح تا هفت عصر با معضلات زیادی روبه رو هستیم.

اسماعیل زاده با اشاره به این که هم اکنون نیمی از هفته را با محدودیت تردد ماشین های حمل شن روبرو هستیم افزود: ۲۷۰ شغل در منطقه جاده هراز وابسته به این فعالیت است.

وی در بخش دیگر تاکید کرد : اگر شن و ماسه مورد نیاز به استان نرسد دچار کمبود در ساخت و ساز خواهیم شد و در نتیجه پای سودجویان شن و ماسه به این عرصه باز خواهد شد.