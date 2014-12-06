هلال احمر یک نهاد چابک در حل مشکلات اجتماعی است

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت روز جهانی داوطلب آئین نکوداشت خدمت داوطلبان با عنوان باران مهربانی ظهر شنبه با حضور مرتضی روزبه استاندار، داود محمدی، رجب رحمانی، حجت الاسلام مرتضی حسینی نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی و جمعی از داوطلبان و امدادگران هلال احمر در سالن اجتماعات جهاد کشاورزی قزوین برگزار شد.

حمید ره انجام در این مراسم گفت: جمعیت هلال احمر به عنوان یک نهاد خیرخواهانه هم در داخل و هم خارج از کشور فعال است و با ارائه خدمات بشر دوستانه توانسته جایگاه خوبی در جهان هم پیدا کند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان تصریح کرد: در کنار کمک رسانی به آسیب دیدگان حوادث مختلف در زلزله، سیل، آتش سوزی، باید آمادگی نیروها را در طول سال حفظ کنیم تا بتوانیم در ماموریتها همچنان موفق عمل کنیم که در این راستا آموزش های مستمر در این جمعیت جدی گرفته شده است.

ره انجام بیان کرد: هلال احمر یک ارگان چابک و فعال برای حل مشکلات اجتماعی است و با حضور جوانان داوطلب که خیرخواهانه وارد کمک به هم نوعان خود شده اند و عملکرد موفق امدادگران در عرصه های گوناگون با عشق، محبت، زبانزد و بی نظیر است و با اهداء خون، اجرای طرح کارگاه سلامت، سفره های مهربانی، ضیافت رمضان کارهای خوبی انجام شده است.

۲۵ هزار نفر در سفره های مهربانی شرکت کردند

این مسئول تصریج کرد: امسال ۲۵ هزار نفر از نیازمندان در طرح سفره های مهربانی شرکت کردند و طرح فرشتگان رحمت در ایام نوروز از دیگر فعالیتهایی است که با استقبال مردم هم روبه رو شده است.

وی اضافه کرد: خوشبختانه با تامین اعتبارات لازم زمینه تهیه تجهیزات و امکانات امدادی مناسبی در استان در چند سال اخیر فراهم شده و خرید یک دستگاه بالگرد توانسته سرعت خدمت رسانی را بالا ببرد ودر نجات جان حادثه دیدگان در مناطق صعب العبور بسیار تاثیرگذار باشد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان قزوین یادآورشد: به مناسبت اربعین حسینی و کمک رسانی به زوار کربلا ۲۵ دستگاه آمبولانس با ۶۰ نیروی امدادی به عتبات عالیات اعزام شده اند که یک دستگاه آمبولانس با چند نیروی امدادی اعزام شده اند.

ره انجام گفت: در حال حاضر چهار هزار و ۳۰۰ داوطلب در جمعیت هلال احمر استان فعالیت می کنند که امروز از ۱۶ داوطلب فعالی تجلیل خواهد شد.

در این مراسم پس از مراسم تحلیف ۴۰ تن از جوانان جمعیت هلال احمر به رده داوطلبی ارتقاء یافتند.