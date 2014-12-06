تخفیف ۱۰ تا ۲۰ درصدی بلیت قطار تهران ـ زنجان تا پایان دی ماه

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق اعلام روابطعمومی و امور بینالملل شرکت حمل و نقل ریلی رجاء، تخفیف ۱۰ تا ۲۰ درصدی بلیت قطارها از جمله قطار تهران ـ زنجان تا پایان دیماه امسال اعمال میشود.
بر اساس این گزارش قیمت بلیت ۲۹ قطار مسافری رجاء از هشتم آذر تا ۳۰ دیماه امسال در ایام مختلف با اعمال تخفیف از ۵ تا ۲۵ درصد کاهش یافت.
این اقدام به منظور دسترسی هموطنان به همه قطارهای رجاء صورت گرفته و هموطنان میتوانند با کسب اطلاعات بیشتر از جدول تخفیفات، سفر مطلوبی را با قیمتهای ارزانتر برای خود مهیا کنند.
تخفیفات ارایه شده از سوی شرکت رجاء در مسیرهای رفت و برگشت برای تاریخهای مختلف ایام مذکور، برای قطارهای فوقالعاده ۳ تهران ـ مشهد (معمولی صندلی)، فوقالعاده ۷ تهران ـ مشهد (درجه دو خواب)، قطار طوس تهران ـ مشهد (لوکس ۴ تخته)، قطارهای سبز و سیمرغ تهران ـ مشهد (ویژه)، فوقالعاده ۲ تهران ـ تبریز (۶ تخته) و فوقالعاده یک تهران ـ مراغه (۶ تخته) بین ۵ تا ۱۵ درصد است.
همچنین هموطنان در ایام ذکر شده میتوانند با برخورداری از تخفیف ۱۰ تا ۲۰ درصدی با قطارهای تهران ـ ساری (معمولی صندلی و اتوبوسی آنلاین) تهران ـ گرگان ۱ و ۲ (۶ تخته معمولی خواب و لوکس ۶ تخته)، قطار تهران ـ شاهرود (دو طبقه صبا)، قطارهای سمنان ـ مشهد، شاهرود ـ مشهد، تهران ـ نیشابور و تهران ـ خواف (همگی فقط واگنهای معمولی صندلی)، سریع تهران ـ مراغه (۶ تخته معمولی خواب)، تهران ـ میانه ۱ و ۲ (اتوبوس معمولی و تهویهدار)، تندروی پردیس تهران میانه و تهران ـ زنجان، قطار کرج ـ مشهد (۶ تخته معمولی خواب)، قطار تهران ـ شیراز (پلورسبز) و قطارهای تهران ـ زاهدان و تهران ـ یزد ـ بندرعباس (هر دو لوکس ۶ تخته) سفر کنند.
در ادامه این گزارش آمده است که برای سفر با قطارهای تهران ـ زنجان، عادی تهران ـ مشهد و فوقالعاده یک تهران ـ مشهد (همگی دو طبقه صبا) نیز برای تاریخهای مختلف در مسیر رفت و برگشت تخفیف از ۱۰ تا ۲۵ درصد اعمال میشود. متقاضیان میتوانند برای دریافت و مشاهده جدول تخفیفات قطارهای مختلف رجاء برای تاریخهای هشتم آذر تا ۳۰ دیماه امسال به سایت رجاء به نشانی www.raja.ir مراجعه کنند.
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