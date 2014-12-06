تخفیف ۱۰ تا ۲۰ درصدی بلیت قطار تهران ـ زنجان تا پایان دی ماه

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق اعلام روابط‌عمومی و امور بین‌الملل شرکت حمل و نقل ریلی رجاء، تخفیف ۱۰ تا ۲۰ درصدی بلیت قطارها از جمله قطار تهران ـ زنجان تا پایان دی‌ماه امسال اعمال می‌شود.

بر اساس این گزارش قیمت بلیت ۲۹ قطار مسافری رجاء از هشتم آذر تا ۳۰ دی‌ماه امسال در ایام مختلف با اعمال تخفیف از ۵ تا ۲۵ درصد کاهش یافت.

این اقدام به منظور دسترسی هم‌وطنان به همه قطارهای رجاء صورت گرفته و هم‌وطنان می‎توانند با کسب اطلاعات بیشتر از جدول تخفیفات، سفر مطلوبی را با قیمت‎های ارزان‎تر برای خود مهیا کنند.

تخفیفات ارایه شده از سوی شرکت رجاء در مسیرهای رفت و برگشت برای تاریخ‎های مختلف ایام مذکور، برای قطارهای فوق‎العاده ۳ تهران ـ مشهد (معمولی صندلی)، فوق‎العاده ۷ تهران ـ مشهد (درجه دو خواب)، قطار طوس تهران ـ مشهد (لوکس ۴ تخته)، قطارهای سبز و سیمرغ تهران ـ مشهد (ویژه)، فوق‎العاده ۲ تهران ـ تبریز (۶ تخته) و فوق‎العاده یک تهران ـ مراغه (۶ تخته) بین ۵ تا ۱۵ درصد است.

همچنین هم‌وطنان در ایام ذکر شده می‎توانند با برخورداری از تخفیف ۱۰ تا ۲۰ درصدی با قطارهای تهران ـ ساری (معمولی صندلی و اتوبوسی آنلاین) تهران ـ گرگان ۱ و ۲ (۶ تخته معمولی خواب و لوکس ۶ تخته)، قطار تهران ـ شاهرود (دو طبقه ‌صبا)، قطارهای سمنان ـ مشهد، شاهرود ـ مشهد، تهران ـ نیشابور و تهران ـ خواف (همگی فقط واگن‎های معمولی صندلی)، سریع تهران ـ مراغه (۶ تخته معمولی خواب)، تهران ـ میانه ۱ و ۲ (اتوبوس معمولی و تهویه‌دار)، تندروی پردیس تهران میانه و تهران ـ زنجان، قطار کرج ـ مشهد (۶ تخته معمولی خواب)، قطار تهران ـ شیراز (پلورسبز) و قطارهای تهران ـ زاهدان و تهران ـ یزد ـ بندرعباس (هر دو لوکس ۶ تخته) سفر کنند.

در ادامه این گزارش آمده است که برای سفر با قطارهای تهران ـ زنجان، عادی تهران ـ مشهد و فوق‎العاده یک تهران ـ مشهد (همگی دو طبقه صبا) نیز برای تاریخ‎های مختلف در مسیر رفت و برگشت تخفیف از ۱۰ تا ۲۵ درصد اعمال می‌شود. متقاضیان می‌توانند برای دریافت و مشاهده جدول تخفیفات قطارهای مختلف رجاء برای تاریخ‎های هشتم آذر تا ۳۰ دی‌ماه امسال به سایت رجاء به نشانی www.raja.ir مراجعه کنند.