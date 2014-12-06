تغییر پیش شماره تلفن های برخی مشترکان تهرانی

به گزارش خبرنگار مهر، برخی از شماره تلفن های مشترکین مرکز مخابرات شهدای چیتگر پس از اجرای عملیات کابل برگردان از تاریخ 16 آذرماه تغییر می یابد.

این شماره ها از 4418 و 4419 در محدوده شهرک غزالی، آزادشهر، کوچه های سوم الهی نهم به 4478 و 4479 تغییر می یابد و ارتباط تلفنی مشترکین این مرکز به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.

همچنین عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات شهدای هفتم تیر، شهید محلاتی، پیام نور، امیرکبیر از تاریخ 16 آذرماه آغاز می شود.

با اجرای این عملیات، ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات شهدای هفتم تیر با پیش شماره های 8881 الی 8884، 8830، 8832، 8834 و 8886 در محدوده خیابان های ورامینی، گلزاری، زیرک زاده، دکتر مفتح و در مرکز مخابرات شهید محلاتی با پیش شماره های 2219، 2248 در محدوده شهرک لاله، میدان پرستو، کوچه های ارکیده، اقاقیا و در مرکز مخابرات پیام نور با پیش شماره های 4440 الی 4449، 4460 الی 4462، 4489، 4427 و 4429 در محدوده بلوار میرزابابایی، شهید مخبری، بلوار عدل، سردار جنگل و در مرکز مخابرات امیرکبیر (کیانمهر) با پیش شماره های 3320، 3321 در محدوده خیابان های زنبق، نرگس، یاس به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.